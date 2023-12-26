Yerlikaya duyurdu.32 ilde terör örgütüne operasyon. 208 şüpheli yakalandı

Düzenleme: Kaynak: DHA Muhabir: Reyhan Altay Aşan
Yerlikaya duyurdu.32 ilde terör örgütüne operasyon. 208 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 32 ilde yürütülen Kahramanlar-36 operasyonlarıyla bölücü terör örgütüne darbe vurduklarını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı’nın ortaklaşa düzenlediği operasyonlarda, Ankara, İstanbul ve İzmir dahil 32 ilde terör örgütüne yönelik faaliyet gösteren 208 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.

Yerlikaya, milletin huzurunu, birliğini ve beraberliğini korumak için teröristlere asla fırsat vermeyeceklerini ifade ederek, şöyle devam etti: “Bölücü terör örgütünün üyesi ve eylemcisi olan, örgütün şehir yapılanmasında yer alan, sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yapan, örgüte finansal destek sağlayan 208 şüpheli yakalanarak adalete teslim edildi. Operasyonlarda görev alan kahraman polislerimize teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun. Milletimizin duası onlarla. Biz yılın her günü, her mevsimde, her saatte operasyonlara devam ediyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist yok olana kadar kararlılıkla sürecek.”

Güncelleme: 
İlgili Haberler
Turistlere akıl almaz tuzak. Bakan Yerlikaya açıkladı: Turistlerin kabusu 5 çete çökertildi
Bakan Yerlikaya duyurdu. '13 ilde 5 organize suç örgütü çökertildi'
Ali Yerlikaya'nın yaptığı operasyonlarla kime mesaj verildiğini Serpil Yılmaz açıkladı
Ali Yerlikaya’yı terletecek Hamas sorusu. İsrail medyası yazmıştı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a Dilan Polat telefonu
Polislere kötü haber Bakan Yerlikaya’dan geldi
Son Haberler
Türkiye’nin gönderdiği zırhlı araçlar terör örgütünün eline geçti. Büyük iddia Gündem
Türkiye’nin gönderdiği zırhlı araçlar terör örgütünün eline geçti. Büyük iddia
Kamyonun çarptığı moto kurye hayatını kaybetti Gündem
Kamyonun çarptığı moto kurye hayatını kaybetti
Rusya Belarus'a nükleer silah sevkiyatını tamamladı Dünya
Rusya Belarus'a nükleer silah sevkiyatını tamamladı
Ölümle dans ecel terleri döktürdü. Eli kaysa paramparça olacaktı, kafasını peş peşe kaputa vurdu Yaşam
Ölümle dans ecel terleri döktürdü. Eli kaysa paramparça olacaktı, kafasını peş peşe kaputa vurdu
Süleyman Soylu ile Nureddin Nebati Meclis'te el ele dolaştı Gündem
Süleyman Soylu ile Nureddin Nebati Meclis'te el ele dolaştı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan Somali Cumhurbaşkanı’nın oğluyla ilgili açıklama Gündem
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan Somali Cumhurbaşkanı’nın oğluyla ilgili açıklama
Gecekondu cayır cayır yandı Gündem
Gecekondu cayır cayır yandı