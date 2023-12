Yerlikaya duyurdu.32 ilde terör örgütüne operasyon. 208 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı’nın ortaklaşa düzenlediği operasyonlarda, Ankara, İstanbul ve İzmir dahil 32 ilde terör örgütüne yönelik faaliyet gösteren 208 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.

Yerlikaya, milletin huzurunu, birliğini ve beraberliğini korumak için teröristlere asla fırsat vermeyeceklerini ifade ederek, şöyle devam etti: “Bölücü terör örgütünün üyesi ve eylemcisi olan, örgütün şehir yapılanmasında yer alan, sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yapan, örgüte finansal destek sağlayan 208 şüpheli yakalanarak adalete teslim edildi. Operasyonlarda görev alan kahraman polislerimize teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun. Milletimizin duası onlarla. Biz yılın her günü, her mevsimde, her saatte operasyonlara devam ediyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist yok olana kadar kararlılıkla sürecek.”