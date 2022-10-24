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Almanya’da binlerce çeşit bal kabağı festivali

Almanya’da “Kabak, Sahil, Morina” temalı bal kabağı festivali başladı. Beelitz kentinde sergilenen festivalde binlerce çeşitli bal kabağı sergileniyor.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 12:31
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Almanya’nın Berlin ve Brandenburg eyaletinde binlerce çeşit bal kabağı festivali

Almanya’da binlerce çeşit bal kabağı festivali
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Almanya’nın Berlin ve Brandenburg eyaletlerinin en büyük bal kabağı festivali başladı.  Festival, Beelitz kentinde başladı. Klaistow'da bir çiftlikte, dünyanın çeşitli yerlerinden getirilen 500 çeşit ve 100 binden fazla bal kabağı sergilendi. 

ABD'de 'Half Moon Bay Bal Kabağı Festivali' - 3

BÜYÜK BOYUTTA KABAKLAR SERGİLENİYOR
6 Kasım'a kadar devam edecek olan festivalde, bal kabaklarıyla yapılan çeşitli şekillerin yanı sıra okyanus canlılarından deniz atı, morina balığı, köpek balığı ve ahtapot gibi eserler de büyük boyutlarda yer alıyor. 

 

ABD'de 'Half Moon Bay Bal Kabağı Festivali' - 9


BİR TON AĞILIĞINDAKİ KABAKLAR YER ALIYOR
Üreticiler tarafından özenle yetiştirilen ve ağırlığı yaklaşık bir tonu bulan bal kabaklarının da yer aldığı sergi alanında, çocuklar için eğlenceli gösteriler düzenlenirken yetişkinlerin alışveriş yapabilmesi için de bal kabağı satışı yapılıyor.

ABD'de 'Half Moon Bay Bal Kabağı Festivali' - 11

ABD'de 'Half Moon Bay Bal Kabağı Festivali' - 12

ABD'de 'Half Moon Bay Bal Kabağı Festivali' - 2

ABD'de 'Half Moon Bay Bal Kabağı Festivali' - 4

ABD'de 'Half Moon Bay Bal Kabağı Festivali' - 6

 

 

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