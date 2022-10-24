Almanya’da binlerce çeşit bal kabağı festivali

Almanya’nın Berlin ve Brandenburg eyaletlerinin en büyük bal kabağı festivali başladı. Festival, Beelitz kentinde başladı. Klaistow'da bir çiftlikte, dünyanın çeşitli yerlerinden getirilen 500 çeşit ve 100 binden fazla bal kabağı sergilendi.

BÜYÜK BOYUTTA KABAKLAR SERGİLENİYOR

6 Kasım'a kadar devam edecek olan festivalde, bal kabaklarıyla yapılan çeşitli şekillerin yanı sıra okyanus canlılarından deniz atı, morina balığı, köpek balığı ve ahtapot gibi eserler de büyük boyutlarda yer alıyor.



BİR TON AĞILIĞINDAKİ KABAKLAR YER ALIYOR

Üreticiler tarafından özenle yetiştirilen ve ağırlığı yaklaşık bir tonu bulan bal kabaklarının da yer aldığı sergi alanında, çocuklar için eğlenceli gösteriler düzenlenirken yetişkinlerin alışveriş yapabilmesi için de bal kabağı satışı yapılıyor.