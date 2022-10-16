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  • Binlerce Suriyeli maraton koştu çılgınlar gibi eğlendi. Savaş var denilen Suriye’de festival var

Binlerce Suriyeli maraton koştu çılgınlar gibi eğlendi. Savaş var denilen Suriye’de festival var

Suriye’nin başkenti Şam’da “Şam’ı Seviyorum” sloganıyla Color-Run Fest (renk festivali) iki yıl aradan sonra yeniden düzenlendi. 

Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar - 13:06
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Savaş var denilen Suriye’de festival var. Binlerce Suriyeli maraton koştu çılgınlar gibi eğlendi

Binlerce Suriyeli maraton koştu çılgınlar gibi eğlendi. Savaş var denilen Suriye’de festival var
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Suriye’nin başkentinde “Şam’ı seviyorum” sloganıyla düzenlenen renk festivaline katılan gençler savaşın izlerini silmeye çalıştı.

Bir tür koşu yarışması olan Color-Run'ın en dikkat çekici özelliği  koşucuların koşu parkuru boyunca kurulan boya istasyonlarında yoğun, renkli mısır nişastası yağmuruna maruz kalmaları.

Festivale katılanlar maraton koşusu düzenledi,  6 saat boyunca dans etti, şarkılar söyledi ve birbirlerine attıkları renklendirilmiş nişastayla hayatı olmasa da o anlara renk kattılar.

Festivale katılan bir kişi “Bugün korona nedeniyle 2 yıldır yapılmayan renk maratonunda eğlenmeye geldik. Ağır bir ekonomik krize rağmen kısa da olsa eğlenmek istiyoruz” dedi.

Ağırlıkta gençlerden oluşan 3 binden daha fazla insanın katıldığı festival bir karnaval havasında geçti.

2008’den beri düzenlenen Color-Run Fest (renk festivali) savaş ve Batının ekonomik yaptırımlarına rağmen festival devam etti. 

Color-Run Fest (renk festivali) Organizasyon Komitesi Üyesi Ahmed Aladdin “Festival ilk 2008’de düzenlendi ve aralıksız devam etti. 2020 yılında coronavirüs salgını nedeniyle 2 yıl festival düzenleyememiştik. Bu güzel, enerjik genç kız ve erkekleri renklere boyamak için yine bir aradayız. Ekonomik kriz ve yaptırımlar hayatı olumsuz etkiliyor, ancak Allah’ın izniyle yeninden başlıyoruz” dedi.

Renk festivalin ilk  kez Hindistan’da 18’inci yüzyılda düzenlendi ve dünyaya yayıldı. Festival dini bir ayin olarak başladı. Renklendirilmiş toz nişastanın atıldığı ayinde kötülüklerin ve karanlığın kovulması, 4 mevsimi temsil ediyor.  

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Bende aval bakarım..
16.10.2022 13:20
"Ümit Özdağ'dan "Suriyelilere 90,8 milyar dolar harcandı" iddiası" Benim gibi an davalarda market market ucuz gıdanın peşinden koşarız..  
 
Benhur
16.10.2022 13:19
Araplarla doldurdular güzel ülkemizi. AKP nin ne okduģu belli ya MHP ye ne demeli?  
 
Olacak o kadar fark ...
16.10.2022 13:08
Onlarınki halkını düşünen lider bizimkisi kendi halkını değil dünya halkını düşünen dünya lideri .  
 
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