Bartın'da 41 madencinin hayatını kaybetmesini önemsemediler. Türkiye yastayken AKP'li başkanlar horon tepti

Türkiye dün akşamdan beri hayatını kaybeden madencilerine ağlıyor. Ardı ardına gelen vefat haberleri pek çok ocağa ateş düşürürken yaşanan acı kat be kat arttı. Bir kesim bu acıyı yaşarken kameralara yansıyan bir festival görüntüsü tepki çekti.

AKP'li Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'nun düzenledikleri festivalde horon tepmeleri büyük tepki topladı.