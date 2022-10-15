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  • Bartın'da 41 madencinin hayatını kaybetmesini önemsemediler. Türkiye yastayken AKP'li başkanlar horon tepti

Bartın'da 41 madencinin hayatını kaybetmesini önemsemediler. Türkiye yastayken AKP'li başkanlar horon tepti

Bartın'da 41 vatandaşımızı kaybetmenin acısını ülke olarak yaşarken AKP'li Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'nun düzenledikleri festivalde horon tepmeleri büyük tepki topladı.

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 17:19
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Bartın'da 41 madencinin hayatını kaybetmesini önemsemediler. Türkiye yastayken AKP'li başkanlar horon tepti
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Türkiye dün akşamdan beri hayatını kaybeden madencilerine ağlıyor. Ardı ardına gelen vefat haberleri pek çok ocağa ateş düşürürken yaşanan acı kat be kat arttı. Bir kesim bu acıyı yaşarken kameralara yansıyan bir festival görüntüsü tepki çekti. 

AKP'li Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'nun düzenledikleri festivalde horon tepmeleri büyük tepki topladı.

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Hasan emmi
15.10.2022 17:46
Normal. Bunların ağababaları değilmiydi 8 şehidin geldiği gün düğün yapan. 13 şehidin geldiğinde kürsüde gülen  
 
vatandaş
15.10.2022 17:44
ateş düştüğü yeri yakarmış hayatını kaybedenlere Allah rahmet eylesin tüm türkiyenin başı sağ olsun  
 
İsa CERRAH
15.10.2022 17:38
BUNLAR BU. HRR HALLERİNDE RİYAKARLIK ZİRVEDE...  
 
TÜM YORUMLAR (12)
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