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Polonya, Patriot önerisini kabul etti

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Almanya'nın önerdiği Patriot füzesavar sistemlerinin ülkeye kurulacağını bildirdi. Blaszczak, Polonya'nın Patriot hava savunma sisteminin Ukrayna'ya konuşlanmasının Almanya tarafından kabul görmemesi karşısında 'hayal kırıklığına uğradığını' söyledi.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 01:46
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Almanyanın Patriot önerisi Polonya tarafından kabul edildi

Polonya, Patriot önerisini kabul etti
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Blaszczak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Almanya Savunma Bakanlığı ile görüştüğünü belirtti. Almanya'nın Patriotların Ukrayna'ya gönderilmesini kabul etmediğini kaydeden Blaszczak, "Bu nedenle hayal kırıklığına uğradım. Sistemlerin Polonya'ya yerleştirilmesi ve onları komuta sistemimize takmak için düzenlemelere başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Blaszczak, "Söz konusu sistemlerin Batı Ukrayna'ya konuşlandırılması hem Polonya hem Ukraynalılar için güvenliği artırabilirdi." dedi.

Daha önce Polonyalı yetkililer tarafından farklı açıklamalar yapılmış ve son olarak bu sistemlerin Ukrayna'ya verilmesinin uygun olacağı ifade edilmişti.

ABD'Lİ MAKAMLAR 116 TANK İÇİN ONAY VERDİ

Bakan Blaszczak, ülke ordusuna kazandırılacak 116 Abrams tankı için ABD'li makamların onay verdiğini bildirdi.

Blaszczak, Polonya Silahlı Kuvvetlerinin zırhlı potansiyelini artırma yolunda bir adımın daha geride kaldığını belirtti.

Güçlü ordunun önemini vurgulayan Blaszczak, "ABD'li makamlar 116 Abrams tankının satışını onayladı. Fiyat görüşmelerine devam ediyoruz. İlk teslimatlar 2023'te mümkün." ifadelerini kullandı.

Błaszczak, temmuzda yerel medyaya verdiği demeçte, Polonya hükümetinin "Polonya ordusunun savunma kabiliyetlerini önemli ölçüde güçlendirecek" bir anlaşmayla "ABD ile 116 adet kullanılmış Abrams tankının satın alınmasına ilişkin bir sözleşme üzerinde anlaştığını" duyurmuştu. (AA)

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