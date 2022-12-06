6 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Polonyalı yetkili Almanya'da Almanya'dan tazminat talebinde bulundu

Polonyalı yetkili Almanya'da Almanya'dan tazminat talebinde bulundu

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Arkadiusz Mularczyk, Varşova'nın İkinci Dünya Savaşı'nda yaşadığı kayıpların tazmini için Berlin'den diyalog için adım atmasını beklediğini söyledi.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 19:00
Takip Et

Polonyalı yetkili Almanya'da Almanya'dan tazminat talebinde bulundu

Polonyalı yetkili Almanya'da Almanya'dan tazminat talebinde bulundu
+
Aa
-

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Arkadiusz Mularczyk, Berlin ziyaretinde açıklamalarda bulunarak, Alman kamuoyuna hitap edebildiği için memnuniyetini dile getirdi.

Arkadiusz Mularczyk, hükümet olarak Polonya-Almanya ilişkilerini geliştirmek istediklerinin altını çizerek "Ziyaretlerimin amacı aynı zamanda Polonya-Almanya ilişkilerindeki zor konuları konuşmak. Bunlar diyalogla çözülmeli" ifadelerini kullandı.

"EN BÜYÜK KAYBI POLONYA YAŞADI"

Polonya'nın Almanya ile ekonomik ve sosyal işbirliğini önemsediğini vurgulayan Mularczyk, "Dünyanın iki kutuplu bölünmesi 2. Dünya Savaşı sonrasında Polonya ve Almanya arasındaki meselenin düzenlenmesini imkansız hale getirdi. Savaşın bir sonucu olarak en büyük demografik, maddi ve bölgesel kayba Polonya uğradı" diye konuştu.

"1,3 TRİLYON EURO KAYIP SÖZ KONUSU"

Mularczyk, bir grup uzman tarafından yapılan çalışmalar sonucu hazırlanan raporu anımsatarak 6,2 trilyon zlotilik (1,3 trilyon Euro) bir kaybın söz konusu olduğunu kaydetti.

"ALMANYA BU DURUMLA YÜZLEŞMELİ"

Polonya meclisinin Almanya'yı demografik ve maddi kayıpların sorumluluğunu üstlenmeye çağırdığını ifade eden Mularczyk, "Polonya devleti diyalog bekliyor. Böyle zor konular konuşulmadan bırakılmamalı. Almanya insan haklarına saygılı bir ülke olarak muamele görmek istiyor. Bu nedenle Polonya toplumunu etkileyen durumla yüzleşmeleri gerekiyor" dedi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İmamoğlu'na ‘siyasi yasak’ istenen davaya örnek olabilecek karar: 'YSK'ya hakaret' davasında ''hakaret değil kaba eleştiri'' yorumu
1
﻿İmamoğlu'na ‘siyasi yasak’ istenen davaya örnek olabilecek karar: 'YSK'ya hakaret' davasında ''hakaret değil kaba eleştiri'' yorumu
﻿İmamoğlu'na ‘siyasi yasak’ istenen davaya örnek olabilecek karar: 'YSK'ya hakaret' davasında ''hakaret değil kaba eleştiri'' yorumu
﻿Fuat Oktay 'kendisini hiç tanımam' dedi. CHP'li Özkoç, 100 kilo eroinle yakalanan Veysel Filiz ile fotoğraflarını gösterdi
2
﻿Fuat Oktay 'kendisini hiç tanımam' dedi. CHP'li Özkoç, 100 kilo eroinle yakalanan Veysel Filiz ile fotoğraflarını gösterdi
﻿Fuat Oktay 'kendisini hiç tanımam' dedi. CHP'li Özkoç, 100 kilo eroinle yakalanan Veysel Filiz ile fotoğraflarını gösterdi
﻿Bir dönemin sonu! Türkiye’de artık satılmayacak
3
﻿Bir dönemin sonu! Türkiye’de artık satılmayacak
﻿Bir dönemin sonu! Türkiye’de artık satılmayacak
﻿MHP’de sürpriz istifa. Adaylık yarışı kızıştı
4
﻿MHP’de sürpriz istifa. Adaylık yarışı kızıştı
﻿MHP’de sürpriz istifa. Adaylık yarışı kızıştı
﻿Pençe-Kilit bölgesinden acı haber geldi. Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu
5
﻿Pençe-Kilit bölgesinden acı haber geldi. Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu
﻿Pençe-Kilit bölgesinden acı haber geldi. Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu
﻿Asgari ücret yıl boyu açlık sınırının altında kalmasın önergesine Bakan Bilgin böyle yanıt verdi
6
﻿Asgari ücret yıl boyu açlık sınırının altında kalmasın önergesine Bakan Bilgin böyle yanıt verdi
﻿Asgari ücret yıl boyu açlık sınırının altında kalmasın önergesine Bakan Bilgin böyle yanıt verdi
﻿Kılıçdaroğlu beş soru sordu, Soylu'nun yanıtı yine hakaret oldu
7
﻿Kılıçdaroğlu beş soru sordu, Soylu'nun yanıtı yine hakaret oldu
﻿Kılıçdaroğlu beş soru sordu, Soylu'nun yanıtı yine hakaret oldu
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Babacan'dan İYİ Partili Örs'e geçmiş olsun mesajı
﻿Babacan'dan İYİ Partili Örs'e geçmiş olsun mesajı
﻿Babacan'dan İYİ Partili Örs'e geçmiş olsun mesajı
﻿Pandemiden sonra uyku apnesi arttı
﻿Pandemiden sonra uyku apnesi arttı
﻿Pandemiden sonra uyku apnesi arttı
﻿Cep telefonunu gasp ettiler, gencin hesaplarını da boşalttılar
﻿Cep telefonunu gasp ettiler, gencin hesaplarını da boşalttılar
﻿Cep telefonunu gasp ettiler, gencin hesaplarını da boşalttılar
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.