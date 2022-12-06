Polonyalı yetkili Almanya'da Almanya'dan tazminat talebinde bulundu

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Arkadiusz Mularczyk, Berlin ziyaretinde açıklamalarda bulunarak, Alman kamuoyuna hitap edebildiği için memnuniyetini dile getirdi.

Arkadiusz Mularczyk, hükümet olarak Polonya-Almanya ilişkilerini geliştirmek istediklerinin altını çizerek "Ziyaretlerimin amacı aynı zamanda Polonya-Almanya ilişkilerindeki zor konuları konuşmak. Bunlar diyalogla çözülmeli" ifadelerini kullandı.

"EN BÜYÜK KAYBI POLONYA YAŞADI"

Polonya'nın Almanya ile ekonomik ve sosyal işbirliğini önemsediğini vurgulayan Mularczyk, "Dünyanın iki kutuplu bölünmesi 2. Dünya Savaşı sonrasında Polonya ve Almanya arasındaki meselenin düzenlenmesini imkansız hale getirdi. Savaşın bir sonucu olarak en büyük demografik, maddi ve bölgesel kayba Polonya uğradı" diye konuştu.

"1,3 TRİLYON EURO KAYIP SÖZ KONUSU"

Mularczyk, bir grup uzman tarafından yapılan çalışmalar sonucu hazırlanan raporu anımsatarak 6,2 trilyon zlotilik (1,3 trilyon Euro) bir kaybın söz konusu olduğunu kaydetti.

"ALMANYA BU DURUMLA YÜZLEŞMELİ"

Polonya meclisinin Almanya'yı demografik ve maddi kayıpların sorumluluğunu üstlenmeye çağırdığını ifade eden Mularczyk, "Polonya devleti diyalog bekliyor. Böyle zor konular konuşulmadan bırakılmamalı. Almanya insan haklarına saygılı bir ülke olarak muamele görmek istiyor. Bu nedenle Polonya toplumunu etkileyen durumla yüzleşmeleri gerekiyor" dedi.