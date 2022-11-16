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Polonya’ya düşen füzenin kaynağı açıklandı. ABD Ukrayna’yı yalnız mı bırakıyor

ABD’li yetkililer Polonya’ya düşen füzelerin Ukrayna tarafından fırlatılmış olabileceğini belirtti.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 13:21
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Polonya’ya düşen füzenin kaynağı açıklandı. ABD Ukrayna’yı yalnız mı bırakıyor

Polonya’ya düşen füzenin kaynağı açıklandı. ABD Ukrayna’yı yalnız mı bırakıyor
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Associated Press (AP)’ye konuşan ABD'li yetkili, Polonya'ya düşen füzelerin Rus füzelerini durdurmak için Ukrayna tarafından ateşlendiğini gösterdiğini belirtti.

Polonya medyasında yer alan haberlerde, Ukrayna sınırına yakın bir bölgede bulunan Przewodow köyünde şiddetli bir patlama yaşandığı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilmişti.

Polonya Hükümet Sözcüsü Piotr Müller, Rusya'nın bugün Ukrayna'nın çeşitli kentlerine düzenlediği füze saldırıları üzerine Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki'nin Ulusal Güvenlik ve Savunma İşlerinden Sorumlu Bakanlar Kurulu Komitesi üyelerini toplantıya çağırdığını bildirmişti.

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