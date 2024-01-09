Alperen Şengün atıyor. NBA onu konuşuyor

Milli basketbolcu Alperen Şengün, Houston Rockets ile Amerikan Basketbol Ligi Batı Konferansı'nda başarılı bir hafta geçirdi ve haftanın oyuncusu seçildi.

NBA'in resmi sitesinden yapılan duyuruda, Rockets'ın pota altındaki etkili ismi Alperen Şengün'ün, Batı Konferansı'nda 11. haftanın en iyi oyuncusu ödülüne layık görüldüğü açıklandı.

Alperen, hafta içinde oynadığı 4 maçta ortalama 24 sayı, 7 ribaunt ve 4.5 asistle mücadele etti.

New York Knicks'in yıldızı Jalen Brunson da Doğu Konferansı'nda haftanın oyuncusu seçildi.

Brunson, haftada 3 maçta 27.3 sayı, 3.3 ribaunt, 9.3 asist ortalamaları yakaladı.