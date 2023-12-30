Alperen Şengün'den Houston Rockets oyuncularına Türkçe dersi! Video beğeni topladı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Aytunç Akın
Alperen Şengün'den Houston Rockets oyuncularına Türkçe dersi! Video beğeni topladı
NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, takım arkadaşlarına Türkçe öğretti.

NBA’de Philadelphia 76ers, Houston Rockets’ı 131-127’lik skorla yendi. 76ers’ta Tyrese Maxey, attığı 42 sayıyla takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Rockets’ta milli oyuncu Alperen Şengün, 28 sayı, 7 ribaunt, 8 asist, birer top çalma ve blok ile mücadele etti.

76ers’ta oynayan milli oyuncu Furkan Korkmaz ise maça çıkmadı.

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ALPEREN ŞENGÜN TÜRKÇE ÖĞRETTİ!

Başarılı oyuncu Alperen Şengün, Houston Rockets oyuncularına Türkçe öğretti. NBA Türkiye’nin sosyal medyada paylaştığı video, çok ilgi gördü.

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