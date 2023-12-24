Türk yıldız Alperen Şengün yine bizi gururlandırdı. Kariyer rekoru kırdı Houston'ı galibiyete taşıdı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Alperen Şengün fırtınası esmeye devam ediyor.
Houston Rockets, New Orleans Pelicans'ı 106-104 yenerken, milli basketbolcumuz performansıyla göz kamaştırdı.
Alperen'in karşılaşmada 37 sayı atarken, 11 ribaunt ve 6 asistle oynadı, takımını galibiyete taşıdı. Pelicans'ı yenen Rockets bu sezonki 15. galibiyetini aldı.
Türk yıldızımız Alperen Şengün aynı zamanda mücadelenin en skorer ismi oldu. Bu sezon üst üste ikinci kez double-double yapan Alperen toplamda 9 aynı performansı sergiledi.
Karşılaşmanın ardından takım arkadaşı Tari Eason, Alperen Şengün'e övgüler yağdırdı.
Alperen'in röportaj verdiği sırada mikrofonu kapan Eason, "Alperen Şengün bir All-Star. Bunu herkesin bilmesini istiyorum" dedi.
TOPLU SONUÇLAR
New York Knicks-Milwaukee Bucks: 111-130
Los Angeles Clippers-Boston Celtics: 108-145
New Orleans Pelicans-Houston Rockets: 104-106
Indiana Pacers-Orlando Magic: 110-117
Charlotte Hornets-Denver Nuggets: 95-102
Toronto Raptors-Utah Jazz: 119-126
Atlanta Hawks-Memphis Grizzlies: 119-125
Brooklyn Nets-Detroit Pistons: 126-115
Oklahoma City Thunder-Los Angeles Lakers: 120-129
Chicago Bulls-Cleveland Cavaliers: 95-109
Golden State Warriors-Portland Trail Blazers: 126-106
Dallas Mavericks-San Antonio Spurs: 144-119
Sacramento Kings-Minnesota Timberwolves: 98-110