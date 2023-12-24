Türk yıldız Alperen Şengün yine bizi gururlandırdı. Kariyer rekoru kırdı Houston'ı galibiyete taşıdı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Alperen Şengün fırtınası esmeye devam ediyor.

Houston Rockets, New Orleans Pelicans'ı 106-104 yenerken, milli basketbolcumuz performansıyla göz kamaştırdı.

Alperen'in karşılaşmada 37 sayı atarken, 11 ribaunt ve 6 asistle oynadı, takımını galibiyete taşıdı. Pelicans'ı yenen Rockets bu sezonki 15. galibiyetini aldı.

Türk yıldızımız Alperen Şengün aynı zamanda mücadelenin en skorer ismi oldu. Bu sezon üst üste ikinci kez double-double yapan Alperen toplamda 9 aynı performansı sergiledi.

Karşılaşmanın ardından takım arkadaşı Tari Eason, Alperen Şengün'e övgüler yağdırdı.

Alperen'in röportaj verdiği sırada mikrofonu kapan Eason, "Alperen Şengün bir All-Star. Bunu herkesin bilmesini istiyorum" dedi.

TOPLU SONUÇLAR

New York Knicks-Milwaukee Bucks: 111-130

Los Angeles Clippers-Boston Celtics: 108-145

New Orleans Pelicans-Houston Rockets: 104-106

Indiana Pacers-Orlando Magic: 110-117

Charlotte Hornets-Denver Nuggets: 95-102

Toronto Raptors-Utah Jazz: 119-126

Atlanta Hawks-Memphis Grizzlies: 119-125

Brooklyn Nets-Detroit Pistons: 126-115

Oklahoma City Thunder-Los Angeles Lakers: 120-129

Chicago Bulls-Cleveland Cavaliers: 95-109

Golden State Warriors-Portland Trail Blazers: 126-106

Dallas Mavericks-San Antonio Spurs: 144-119

Sacramento Kings-Minnesota Timberwolves: 98-110