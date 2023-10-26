Alperen Şengün NBA'de şov yaptı. Takımı kaybetti

Houston Rockets farklı yenilirken Alperen Şengün takımının en skoreri oldu.

KAYNAK: AA
Alperen Şengün NBA'de şov yaptı. Takımı kaybetti

Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Orlando Magic'e 116-86 yenilirken, milli basketbolcu takımının en skorer oyuncularından biri oldu.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün başarılı performansına rağmen Orlando Magic'e 116-86 yenildi.

Orlando Magic, baştan sona üstün götürdüğü mücadelenin ardından konuk ettiği Rockets'ı 30 sayı farkla geçerek sezonun ilk galibiyetine uzandı.

Magic'te Cole Anthony 20 sayı ve 8 ribaunt, Franz Wagner 19 sayı, Paolo Banchero 12 sayı, 5'er ribaunt ve asist, Gary Harris 11 sayı ve 5 ribaunt, Jonathan Isaac 11 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.

Rockets'ın en skorer üç oyuncusundan biri, 14 sayı, 8 ribaunt, 6 asistlik performansıyla Alperen Şengün oldu. Fred VanVleet 14 sayı ve 5 asist, Dillon Brooks 14 sayı ve 4 ribaunt, Jalen Green 10 sayı kaydetti.

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