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İtalyan basınından flaş haber: Altay Bayındır İtalyan devine gidiyor

İtalya'da yayın yapan Sky Sports İtalia, Fenerbahçeli Altay Bayındır'la ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 18:00
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Altay Bayındır İtalyan devine gidiyor

İtalyan basınından flaş haber: Altay Bayındır İtalyan devine gidiyor
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Buna göre İtalyan devi Inter, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan kaleci Samir Handanovic'in yerine Fenerbahçe'nin file bekçisi Altay Bayındır'ı alacak.

Haberde Altay Bayındır'a alternatif olarak da Almanya'nın Borussia Mönchengladbach'ta forma giyen Yann Sommer'in listede olduğu belirtildi.

İnter'de ayrıca Kamerunlu kaleci Andre Onana da bulunuyor. Sky Sports'taki haberde Altay Bayındır'ın Onana ile rekabete girebilecek kapasitede olduğu vurgulandı.

Inter'in kadrosunda bulunan Andre Onana ile rekabet edecek bir kaleciyi kadrosuna katmak istediği belirtilirken, hem Altay Bayındır'ın hem de Yann Sommer'in Kamerunlu kaleci ile forma rekabetine girebilecek kapasitede olduğu belirtildi.

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