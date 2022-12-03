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Fenerbahçe'nin 1-0 geriden gelip nasıl kazandığını Fatih Saboviç açıkladı

Hafta içerisinde karşılaştığı Rayo Vallecano’yu ilk devresinde zorlandığı maçta 3-1 deviren teknik direktör Jorge Jesus’un Fenerbahçesi, bu defa Villerreal ile kozlarını paylaşıp 1-0 geriye düştüğü 90 dakikada sahadan 2-1’lik skorla galip ayrıldı.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 21:20
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Rayo Vallecano’yu ilk devresinde zorlandığı maçta 3-1 deviren teknik direktör Jorge Jesus’un Fenerbahçesi yine kazandı

Fenerbahçe'nin 1-0 geriden gelip nasıl kazandığını Fatih Saboviç açıkladı
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2022 Dünya Kupası nedeniyle lige verilen aradaki hazırlık maçlarına Fenerbahçe, Rayo Vallecano mücadelesinin ardından Villarreal karşılaşmasıyla devam etti. İki takımın birbirini ölçerek başladığı 90 dakikaya fizik mücadele ve sertlikten ötürü karşılıklı faullerle girildi.

ANLIK ODAK EKSİKLİĞİ İLE YENİLEN GOL
Geçiş hücumlarının öne çıktığı ilk 20 dakika sonrasında Villarreal, 24’te sol kanattan gelişen akınla tehlike yarattı. Soldan ceza sahasına kesilen ortada Capoue tek vuruş yapıp kaleci Ertuğrul’u mağlup etti: 0-1.
Yenilen golde sarı lacivertlilerin savunmasında gerekli koşu takiplerinin doğru şekilde yapılmaması ve konsantrasyon bozukluğu dikkat çekti.

SERDAR PENALTIDA ŞOVUNU YAPTI
Âdeta ‘göstere göstere’ yenilen golün ardından görece toparlanan Fenerbahçe yüksek oyun disiplinine geri döndü.
Rakip yarı alana ve kaleye yüklenme çabasına giren Kanarya, yarım saatlik dilim geçilirken penaltı kazandı. Dakikalar 31’i gösterdiğinde beyaz yuvarlakta topun başına geçen Serdar Dursun ilginç penaltı stiliyle ağları havalandırdı ve skoru dengeledi: 1-1.

SERDAR BU KEZ DİREĞE TAKILDI
Devrenin ilerleyen dakikalarında iki takımın girişimleri de sonuç vermeyince soyunma odasına 1-1’lik beraberlikle gidildi.
İkinci yarıya rakibine oranla daha baskın başlama niyetinde olan Fenerbahçe, 58’de yine Serdar Dursun’la gole çok yaklaştı.
Deneyimli golcünün ceza sahası dışından çektiği muazzam şut üst direkte patladı.

KING YİNE FARKINI GÖSTERİYOR
Maçın genelinde top hakimiyetini rakibine bırakıyor gibi gözüken Fenerbahçe, daha çok dikine oyunlar ve uzun toplarla atak kurgulayarak; anlık reaksiyon alabileceği hücumlara yöneldi.
Uzun süre sessizliğin korunduğu karşılaşmada ne olduysa; 78. dakikada oldu! Rayo Vallecano maçında da oyuna girdikten sonra fark yaratan Joshua King, takımını öne geçirdi: 2-1.

SZALAI-MERT İŞ BİRLİĞİNİN MEYVESİ
Rakip defansların arkasına attığı uzun toplarla 1. bölgeden, 3. bölgedeki arkadaşlarını beslemeyi çok seven Attila Szalai’nin uzun topunda; ceza sahası içerisindeki Mert Hakan, King’e kafa pasıyla müthiş bir asist yaptı.
Bu gol; Fenerbahçe’deki oyuncuların artık birbirlerini, sonraki adımlarını ve potansiyel hamlelerini ne kadar iyi tanımaya başladığının da bir göstergesiydi.

JORGE JESUS VE “OLEY” SESLERİ
Skorun 2-1’e gelmesini takiben, oyun hakimiyetini iyice baskınlaştıran Fenerbahçe, Villarreal’e gol şansı tanımadı. Tribünler karşılaşmanın son dakikalarını, “Jorge Jesus” tezahüratları ve  takımın her pasında, “Oley” sesleri eşliğinde geçirdi. 15 bin taraftarının önünde iyi bir performans ortaya koyan sarı lacivertli takımın neşesi ve keyfi, görülmeye değerdi.

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