Manchester United'dan Altay Bayındır paylaşımı: Şimdi onun zamanı

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Manchester United'dan Altay Bayındır paylaşımı: Şimdi onun zamanı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, milli kaleci Altay Bayındır için çarpıcı bir paylaşım yaptı.

Manchester United'ın FA Cup'ta yarın deplasmanda oynayacağı Newport County maçı öncesi Altay Başındır paylaşımı geldi.

Manchester United resmi hesabınden yapılan paylaşımda, "Altay Bayındır için vakit geldi. Türk kalecimiz pazar günü oynanacak FA Cup maçı için hazır" denildi.

Ayrıca Altay Bayındır'ın sözleri de paylaşıldı. Altay, şunları söyledi:

"Her oyuncu sahaya çıkıp o havayı koklamak ister. Stada ilk geldiğimde atmosfer çok güzeldi. Çok mutlu oldum açıkçası insanların tutkulu bir şekilde orada takımının kazanması için sahaya enerji yolladıklarını gördüğümde. Hocamız şans verdiği sürece sahaya çıkıp performans vermeyi sabırsızlıkla bekliyor olacağım."

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