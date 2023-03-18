18 Mart 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Ayhan Tuna Üzümcü: Basit hatalar takımın moralini bozdu

Ayhan Tuna Üzümcü: Basit hatalar takımın moralini bozdu

Altay Teknik Direktörü Ayhan Tuna Üzümcü, Rizespor mağlubiyeti sonrası konuştu. Üzümcü "Basit hatalar takımın moralini bozdu" dedi.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 19:22
Takip Et

Altay'ın hocasından flaş açıklamalar

Ayhan Tuna Üzümcü: Basit hatalar takımın moralini bozdu
+
Aa
-

Altay'ın teknik direktörü Ayhan Tuna Üzümcü geçen hafta kazandıkları için Rize'ye mutlu geldiklerini kaydetti.

Zor bir deplasman maçına iyi hazırlanarak geldiklerini aktaran, Üzümcü, “Basit, kendi yaptığımız hatalarla rakibe pozisyon verdik ve gol yedik. Golden sonra verilen dirençten memnunum. Toparlayıp iyi oynamaya başladık. Sonrasında gelen goller ve basit hatalar takımın moralini bozdu. Bu maçı unutup ileriye bakmamız lazım." şeklinde konuştu.

Altay'ın uzun süredir beraber oynayan bir takım olduğunun altını çizen Üzümcü, "Genç oyuncuları tecrübeli kadroya ilave ederek emek veriyoruz. Genç oyuncuları bu seviyelere hazırlarsak Altay için daha iyi olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sokak röportajında öfkesi yüzünden belli olan adam 'Erdoğan'ın karşısında kedi olsa, kediye oy veririm'
1
﻿Sokak röportajında öfkesi yüzünden belli olan adam 'Erdoğan'ın karşısında kedi olsa, kediye oy veririm'
﻿Sokak röportajında öfkesi yüzünden belli olan adam 'Erdoğan'ın karşısında kedi olsa, kediye oy veririm'
﻿ABD'nin İHA'sını düşüren pilotlar hakkında Rusya'dan flaş karar
2
﻿ABD'nin İHA'sını düşüren pilotlar hakkında Rusya'dan flaş karar
﻿ABD'nin İHA'sını düşüren pilotlar hakkında Rusya'dan flaş karar
﻿Altın darmaduman etti. Piyasalar alev alev
3
﻿Altın darmaduman etti. Piyasalar alev alev
﻿Altın darmaduman etti. Piyasalar alev alev
﻿Çanakkale'de Atatürk'le aynı birlikte savaşan Korgenaral Fahri Belen Conbayırı süngü hücumunu anlatıyor
4
﻿Çanakkale'de Atatürk'le aynı birlikte savaşan Korgenaral Fahri Belen Conbayırı süngü hücumunu anlatıyor
﻿Çanakkale'de Atatürk'le aynı birlikte savaşan Korgenaral Fahri Belen Conbayırı süngü hücumunu anlatıyor
﻿Gram altında tarihi rekor. Beklenen oldu
5
﻿Gram altında tarihi rekor. Beklenen oldu
﻿Gram altında tarihi rekor. Beklenen oldu
﻿Gaziantep ve Kilis'te gök delindi, ‘süper hücre' fırtınası meydana geldi: Şimşek, gök gürültüsü, dolu, fırtına ve yağmur aynı anda...
6
﻿Gaziantep ve Kilis'te gök delindi, ‘süper hücre' fırtınası meydana geldi: Şimşek, gök gürültüsü, dolu, fırtına ve yağmur aynı anda...
﻿Gaziantep ve Kilis'te gök delindi, ‘süper hücre' fırtınası meydana geldi: Şimşek, gök gürültüsü, dolu, fırtına ve yağmur aynı anda...
﻿İl başkanlığı resmen duyurdu: Kadınlara bıçak çeken Alyazıcı AKP’den aday adayı oldu
7
﻿İl başkanlığı resmen duyurdu: Kadınlara bıçak çeken Alyazıcı AKP’den aday adayı oldu
﻿İl başkanlığı resmen duyurdu: Kadınlara bıçak çeken Alyazıcı AKP’den aday adayı oldu
﻿Vincenzo Montella oynanan oyundan memnun kaldı
﻿Vincenzo Montella oynanan oyundan memnun kaldı
﻿Vincenzo Montella oynanan oyundan memnun kaldı
﻿Alfons Groenendijk: Bu takım kafa yapısını değiştirmeli
﻿Alfons Groenendijk: Bu takım kafa yapısını değiştirmeli
﻿Alfons Groenendijk: Bu takım kafa yapısını değiştirmeli
﻿Ayhan Tuna Üzümcü: Basit hatalar takımın moralini bozdu
﻿Ayhan Tuna Üzümcü: Basit hatalar takımın moralini bozdu
﻿Ayhan Tuna Üzümcü: Basit hatalar takımın moralini bozdu
﻿BM'den Türkiye'ye tahıl koridoru teşekkürü
﻿BM'den Türkiye'ye tahıl koridoru teşekkürü
﻿BM'den Türkiye'ye tahıl koridoru teşekkürü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.