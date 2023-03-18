﻿Ayhan Tuna Üzümcü: Basit hatalar takımın moralini bozdu

Altay'ın teknik direktörü Ayhan Tuna Üzümcü geçen hafta kazandıkları için Rize'ye mutlu geldiklerini kaydetti.

Zor bir deplasman maçına iyi hazırlanarak geldiklerini aktaran, Üzümcü, “Basit, kendi yaptığımız hatalarla rakibe pozisyon verdik ve gol yedik. Golden sonra verilen dirençten memnunum. Toparlayıp iyi oynamaya başladık. Sonrasında gelen goller ve basit hatalar takımın moralini bozdu. Bu maçı unutup ileriye bakmamız lazım." şeklinde konuştu.

Altay'ın uzun süredir beraber oynayan bir takım olduğunun altını çizen Üzümcü, "Genç oyuncuları tecrübeli kadroya ilave ederek emek veriyoruz. Genç oyuncuları bu seviyelere hazırlarsak Altay için daha iyi olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.