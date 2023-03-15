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Fatih Altaylı'dan canlı yayında Emre Belözoğlu'na şeref tepkisi: Ey Fetullah'ın çocuğu

Gazeteci Fatih Altaylı, Emre Belözoğlu'nun "Babamdan önce başkasının elini tutmamış bir annem ve benden önce kimsenin elini tutmamış bir eşim var. Şeref istiyorlarsa bizde fazlasıyla var" açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 13:31
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Fatih Altaylı'dan Emre Belözoğlu'na: Ey Fetullah'ın çocuğu

Fatih Altaylı'dan canlı yayında Emre Belözoğlu'na şeref tepkisi: Ey Fetullah'ın çocuğu
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Gazeteci Fatih Altaylı, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun maç sonu yaptığı,"Babamdan önce başkasının elini tutmamış bir annem ve benden önce kimsenin elini tutmamış bir eşim var. Şeref istiyorlarsa bizde fazlasıyla var" sözlerine tepki gösterdi.

Altaylı, Belözoğlu'nun kadınlara hakaret ettiğini ifade ederek, "Benim anamın eline el değmemiştir, karımın eline el değmemiştir. Bu mudur şeref? Haysiyet bu mudur? Ne alakası var? Hırsızsındır, alçaksındır, haysiyetsiz işler yaparsın, kaçakçısındır, yetim hakkı yiyorsundur... Oralarda ararsın şerefi. Birinin elini tutup tutmamasında değil. Çünkü kimse bilmez hangi karanlık köşede kimin kimin neyini tuttuğunu. Bunun üzerinden böyle bir şey diyemezsin. Bunun üzerinden kadına hakaret edemezsin. Kadının cinselliği ile kadının birinin elini tutmasını ilkel bir dünya görüşü olarak dayatamazsın" dedi.

''EY FETULLAH'IN ÇOCUĞU''
Sözlerini sürdüren Altaylı, "Hepimizin çoluğu çocuğu var. Benim kızım veya senin kızın bir çocukla el ele gezse mutlu olursun. Şerefini haysiyetini mi kaybeder ey Emre, ey Fetullah'ın çocuğu! Ayıp! Bunun üzerinden şeref haysiyet yorumu yapmak, onun bunun karısıyla kızıyla kendi karını kızını karşılaştırmak ayıptır. Ama boşuna Fetullah Terör Örgütü demiyorlar ki. Boşuna bunlar onun eteğinin altından çıkmıyor ki" ifadelerini kullandı.

Altaylı, Belözoğlu'nun açıklamasından hoşlananların da olabileceğini söyleyerek, "Ama çok kişinin de hoşuna gitmiştir bu laf. Alıcısı var. O da alıcısını biliyor zaten. Alıcısına söylüyor onu" dedi.

BELÖZOĞLU TEPKİLERE YANIT VERDİ
Emre Belözoğlu, dün gerçekleştirilen basın toplantısında tepkiler hakkında açıklama yaparak şunları kaydetti;

 "Hala çok sakin değilim. Konuşulması gerekenin, 2 tane kızımın ve hanımımın 20 metre ötesinde 35-40 dakika bana değil, anneme ve eşime yapılan hakaretler üzerinden değerlendirilmesi gerekiyor. Benim kendi eşim ve annem hakkında söylediğim konuların bir anda tüm kadınların geçmiş ilişkilerine geliyor olmasını anlamlandıramıyorum. Beşiktaş'ın çok güzel bir mottosu var; "Şerefinle oyna, hakkınla kazan" diyen. Benim atfettiğim şeref, o şerefti. 2 tane kızım orada ve eşim orada, onlara yapılan hakaretler, kadına şiddet olmuyor mu? Gerçekçi olmak lazım, konuştuğumuz zaman karnımızdan değil, kalbimizden konuşmamız lazım. Hissetmediğim bir duygunun hiç kimseye hesabını vermem. Bir tek Allah'a veririm"

 

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