﻿Hoşgeldin hocam: Mustafa Denizli ortaya çıktı, takımı kazandı

Türk futbolunun bir bileni ve en önemli teknik direktörü Mustafa Denizli, uzun süredir ortalıkta görünmüyordu.

Üç büyükleri şampiyon yapan tek teknik adam olarak tarihe geçen Denizli, son olarak futbola ilk başladığı takım Altay'da görev yapmıştı.

Denizli'nin adı Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı için de geçmiş, ancak bu konuda sessiz kalmıştı.

Denizli uzun süre sonra ilk kez bir maçta ortaya çıktı.

Denizli, hem futbolculuk, hem de teknik direktörlük yaptığı Altay'ın İstanbul'da Eyüpspor ile oynadığı maçta tribündeydi.

Uzun süre sonra maça gelen Denizli'nin takımı Altay büyük bir sürprize imza attı ve Eyüpspor'u yenerek liderlik koltuğundan indirdi.