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Türkiye nefesini tuttu bekliyor... Altılı Masa toplantısı sona ermek üzere

Türkiye nefesini tuttu Millet İttifakı toplantısından çıkacak sonucu bekliyor...

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 19:29
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Altılı Masa toplantısı sona ermek üzere

Türkiye nefesini tuttu bekliyor... Altılı Masa toplantısı sona ermek üzere
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in açıklamalarının ardından 5 liderin bir araya gelmesi beklenen toplantı gecikmeli olarak başladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmelerin ardından toplantıya katıldı.

Saadet Partisi Genel Merkezi’nde gerçekleşen toplantıyı genel merkez önünde binlerce kişi bekliyor. Partilerin il teşkilatlarının temsilcileri ve partililer, “Birleşe birleşe kazanacağız”, “Halkın gururu Kılıçdaroğlu”, “Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu”, “Başbakan Meral” sloganları attı.

CHP teşkilatları “Çocuklar inanın, inanın çocuklar” şarkısını söyledi.

Altılı Masa toplantısının bitmesine kısa bir süre kaldı, toplantının ardından Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayını açıklaması bekleniyor.

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