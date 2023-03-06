6 Mart 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Son Dakika... Fatih Portakal duyurdu: Millet İttifakı anlaşmaya vardı

Son Dakika... Fatih Portakal duyurdu: Millet İttifakı anlaşmaya vardı

Gazeteci Fatih Portakal son dakika olarak paylaştığı bilgide, "Aytun Çıray anlaşmanın sağlandiğını söyledi. Hayırlı olsun diyelim." dedi.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 19:55
Takip Et

Son Dakika... Fatih Portakal duyurdu: Millet İttifakı anlaşmaya vardı

Son Dakika... Fatih Portakal duyurdu: Millet İttifakı anlaşmaya vardı
+
Aa
-

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in açıklamalarının ardından 5 liderin bir araya gelmesi beklenen toplantı gecikmeli olarak başladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmelerin ardından toplantıya katıldı.

Saadet Partisi Genel Merkezi’nde gerçekleşen toplantıyı genel merkez önünde binlerce kişi bekliyor. Partilerin il teşkilatlarının temsilcileri ve partililer, “Birleşe birleşe kazanacağız”, “Halkın gururu Kılıçdaroğlu”, “Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu”, “Başbakan Meral” sloganları attı.

CHP teşkilatları “Çocuklar inanın, inanın çocuklar” şarkısını söyledi.

Altılı Masa toplantısının bitmesine kısa bir süre kaldı, toplantının ardından Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayını açıklaması bekleniyor.

"MİLLET İTTİFAKI ANLAŞMA SAĞLADI"

Gazeteci Fatih Portakal sosyal medya hesabından son dakika bilgisi olarak yaptığı paylaşımda Millet İttifakı'nın anlaşmaya vardığını duyurdu. Portakal paylaşımında şu ifadelere yer verdi: 

"SON DAKİKA: Aytun Çıray anlaşmanın sağlandiğını söyledi. Hayırlı olsun diyelim."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mart ayının en şanslı burçları belli oldu. Para, bereket, şans ve zenginlik olacak burçlar
1
﻿Mart ayının en şanslı burçları belli oldu. Para, bereket, şans ve zenginlik olacak burçlar
﻿Mart ayının en şanslı burçları belli oldu. Para, bereket, şans ve zenginlik olacak burçlar
﻿Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan Ahmet Ağaoğlu'na darbe yaptı! Levent Tan'dan müthiş iddia
2
﻿Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan Ahmet Ağaoğlu'na darbe yaptı! Levent Tan'dan müthiş iddia
﻿Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan Ahmet Ağaoğlu'na darbe yaptı! Levent Tan'dan müthiş iddia
﻿Fatih Altaylı'dan gündem ve Kızılay paylaşımı. En mutlu kişi çadır taciri Kerem Kınık olabilir
3
﻿Fatih Altaylı'dan gündem ve Kızılay paylaşımı. En mutlu kişi çadır taciri Kerem Kınık olabilir
﻿Fatih Altaylı'dan gündem ve Kızılay paylaşımı. En mutlu kişi çadır taciri Kerem Kınık olabilir
﻿Meral Akşener masaya dönme koşulunu açıkladı
4
﻿Meral Akşener masaya dönme koşulunu açıkladı
﻿Meral Akşener masaya dönme koşulunu açıkladı
﻿Konya'da çirkin olay. Giresunsporlulara saldırdılar
5
﻿Konya'da çirkin olay. Giresunsporlulara saldırdılar
﻿Konya'da çirkin olay. Giresunsporlulara saldırdılar
﻿TOGG kararı Elon Musk'ı çılgına çevirdi
6
﻿TOGG kararı Elon Musk'ı çılgına çevirdi
﻿TOGG kararı Elon Musk'ı çılgına çevirdi
﻿ İYİ Parti'den üst üste iki Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması
7
﻿ İYİ Parti'den üst üste iki Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması
﻿ İYİ Parti'den üst üste iki Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması
﻿Twitter'a erişim yok. İşte o hata kodu
﻿Twitter'a erişim yok. İşte o hata kodu
﻿Twitter'a erişim yok. İşte o hata kodu
﻿Fenerbahçe'de Sevilla maçı hazırlıkları sürüyor
﻿Fenerbahçe'de Sevilla maçı hazırlıkları sürüyor
﻿Fenerbahçe'de Sevilla maçı hazırlıkları sürüyor
﻿Jankat Yılmaz'a İspanyol kancası. Luis Campos önerdi
﻿Jankat Yılmaz'a İspanyol kancası. Luis Campos önerdi
﻿Jankat Yılmaz'a İspanyol kancası. Luis Campos önerdi
﻿Erzurum'da 3.5 büyüklüğünde deprem
﻿Erzurum'da 3.5 büyüklüğünde deprem
﻿Erzurum'da 3.5 büyüklüğünde deprem
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.