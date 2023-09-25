Altın anahtar her kapıyı açar atasözünün anlamı nedir?

Altın anahtar her kapıyı açar atasözünün anlamı: Para ile sorunlar çözülür, istekler elde edilir.

Bu atasözü, parayla çözülemeyecek hiçbir şeyin olmadığı anlamına gelmektedir. Parası olmayan kişi engelleri herhangi bir şekilde aşamaz. Bunun için de paraya ihtiyacı vardır.

Altın anahtar her kapıyı açar sözündeki altın, anahtar para anlamına gelmektedir. Eğer paranız yani altın anahtarınız varsa, tüm kapılar size açılır. Her istediğinizi bu altın anahtar sayesinde elde edebilirsiniz.