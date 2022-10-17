Mete Gazoz Meksika'da dünya üçüncüsü oldu

Meksika'nın Tlaxcala şehrinde düzenlenen 2022 Okçuluk Dünya Kupası, yarı final ve final oyunlarıyla tamamlandı.

Dünya Kupası Finali'ni Güney Koreli okçu Kim Woo-jin kazanırken, İspanya'dan Miguel Alvarino Garcia ise ikinci sırayı elde etti.

AA'nın haberine göre Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, İtalyan rakibi Mauro Nespoli'yi çeyrek final maçında yenerek yarı finale yükseldi.

Yarı final müsabakasında İspanya'dan Miguel Alvarino Garcia'ya yenilen Mete Gazoz, üçüncülük müsabakasında Kim Je Deok'u 6-4 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.