Altın güne nasıl başladı?

Özlem Kıral
Altın güne nasıl başladı?
Altın fiyatları haftanın ikinci işlem gününde yukarı yönlü hareketleniyor.

Altın fiyatları haftanın ikinci işlem gününe dar bir ban aralığında başladı.

Piyasalar, ABD tarafında cuma günü Fed'in enflasyon göstergesi olarak kabul ettiği kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisine odaklandı.

Değerli metal, bu kritik veri öncesinde altın fiyatları sessiz bekleyişini sürdürüyor.

Ons altın TSİ 11.05’te 2.171 dolar seviyesinde bulunuyor. Ons altının 4 saatlik grafiği incelendiğinde 2.156 dolar ile 2.223 dolar bandı aralığında hareketlendiğini görülüyor. RSİ’in 48.00 seviyesinde yukarı yönlü primleniyor.

onsgr.jpg

Gram altının da yatay bant üzerinde hareketlendiği görülüyor. Gram altın 2.248 TL’de bulunuyor. Kapalıçarşı’da altın fiyatlarının resmi rakamların üzerinde satışı dikkat çekiyor.

gramgra.jpg

Kapalıçarşı’da altın fiyatları:

Gram altın 2.445 TL

Çeyrek altın 4.153 TL

Cumhuriyet altın: 16.341 TL’den satılıyor.

İlgili Haberler
Hızlı geçiş sistemini 2023’te milyonlarca araç kullandı
Hızlı geçiş sistemini 2023’te milyonlarca araç kullandı
Borsa İstanbul yatay seyrediyor
Borsa güne yatay seyirle başladı
Fed yetkilisinden ihtiyatlı olma çağrısı
Fed yetkilisinden ihtiyatlı olma çağrısı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Son Haberler
141 yıldır çözülemeyen gizem. Tam 172,5 metre Kültür Sanat
141 yıldır çözülemeyen gizem. Tam 172,5 metre
Hızlı geçiş sistemini 2023’te milyonlarca araç kullandı Ekonomi
Hızlı geçiş sistemini 2023’te milyonlarca araç kullandı
Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar yağışı etkili oluyor Gündem
Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar yağışı etkili oluyor
Böbrekleri saat gibi çalıştıran mucize ot ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
Böbrekleri saat gibi çalıştıran mucize ot ortaya çıktı
Mars’taki antik gölle ilgili flaş tespit. 2030’da ne olacak? Bilim
Mars’taki antik gölle ilgili flaş tespit. 2030’da ne olacak?
Emekliler beyanname vermeden para alamayacak. SGK açıkladı Ekonomi
Emekliler beyanname vermeden para alamayacak. SGK açıkladı
Siroz hastalarına müjde. Şifa saçan ot ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
Siroz hastalarına müjde. Şifa saçan ot ortaya çıktı