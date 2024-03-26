Altın güne nasıl başladı?

Altın fiyatları haftanın ikinci işlem gününe dar bir ban aralığında başladı.
Piyasalar, ABD tarafında cuma günü Fed'in enflasyon göstergesi olarak kabul ettiği kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisine odaklandı.
Değerli metal, bu kritik veri öncesinde altın fiyatları sessiz bekleyişini sürdürüyor.
Ons altın TSİ 11.05’te 2.171 dolar seviyesinde bulunuyor. Ons altının 4 saatlik grafiği incelendiğinde 2.156 dolar ile 2.223 dolar bandı aralığında hareketlendiğini görülüyor. RSİ’in 48.00 seviyesinde yukarı yönlü primleniyor.
Gram altının da yatay bant üzerinde hareketlendiği görülüyor. Gram altın 2.248 TL’de bulunuyor. Kapalıçarşı’da altın fiyatlarının resmi rakamların üzerinde satışı dikkat çekiyor.
Kapalıçarşı’da altın fiyatları:
Gram altın 2.445 TL
Çeyrek altın 4.153 TL
Cumhuriyet altın: 16.341 TL’den satılıyor.