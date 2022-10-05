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Altında flaş gelişme: Son 2 yılın zirvesine ulaştı

Türkiye'nin altın ithalatı Eylül ayında 3,1 milyar dolarla son 2 yılın zirvesine yükseldi. Darphane'nin altın üretimi de son dönemde hızlı artarken, uzmanlar yastık altı ve Rusya'da son duruma dikkat çekti.

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 15:13
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Altın ithalatı son iki yılın zirvesine ulaştı

Altında flaş gelişme: Son 2 yılın zirvesine ulaştı
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Altın ithalatındaki yükseliş eylül ayında da devam etti.

Altın ve diğer kıymetli taş ithalatı eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 543,4’lük artışla 3 milyar 110 milyon dolara yükseldi. Geçen yılın eylül ayında bu rakam 483 milyon dolarda kalmıştı.

‘Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar’ ithalatı, ocak-eylül döneminde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 138,2 artışla 14 milyar 227 milyon dolara çıktı.

9 AYLIK ENERJİ VE ALTIN FATURASI 88 MİLYAR DOLAR

Eylüldeki 9 milyar 563 milyon dolarlık enerji ithalatı ile birlikte, enerji ve altın faturası Eylül’de 12 milyar 673 milyon dolara ulaştı.

Oca ve Eylül dönemlerinde toplam enerji ve altın ithalatı da 88 milyar 77 milyon dolara çıktı.

Türkiye’nin enerji ürünleri ihracatı Eylül ayında 1 milyar 705 milyon dolar, Ocak ve Eylül döneminde 12 milyar 268 milyon dolara ulaştı.

Türkiye’nin altın ve diğer kıymetli taş ihracatı da Eylül ayında 951 milyon dolar, Ocak ve Eylül döneminde 7 milyar 332 milyon doları gördü.

VATANDAŞIN ALIMI ARTTI

İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkan Yardımcısı, Para ve Altın Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, vatandaşın tasarruf amaçlı altın alımlarının son aylarda arttığını söyledi.

Darphane’nin altın üretiminin Ağustos ayında 6,1 tonla 17 ayın zirvesine yükselmesini hedef gösterdi. Yıldırımtürk, yükselişin Eylül ayında da sürdüğünü ifade etti.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenleri piyasası verilerine göre ise Ağustos ayında altın ithalatı 31,3 tonla iki yılın zirvesine çıktı.

Yıldırımtürk, Rusya’da üretilip Dubai üzerinden Türkiye’ye gelen altının da arttığını belirtti.

Yastık altındaki altını sistem içine çekme kampanyalarının etkili olmadığını, yüksek enflasyon ve güven sorunu nedeniyle vatandaşın yastık altı altın alımlarının sürdüğünü belirten Yıldırımtürk, vatandaşın altında fiyat düşüşlerini alım fırsatı olarak gördüğünü söyledi.

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