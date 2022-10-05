Taksitle akademisyenlik. Akademik danışmanlık adı altında korsan tez piyasası patladı

YÖK, yüksek lisans ve doktora yapmak isteyenlere para karşılığı tez yazanlarla ilgili onlarca suç duyurusunda bulundu. Konuyla ilgili geçen yıl Ocak ayında kapsamlı bir çalışma yapan YÖK internette yer alan linkleri tek tek tespit etti.

Sabah Gazetesi’nden Ceyda Karaaslan'ın haberine göre, YÖK avukatları Ankara Adliyesi'ne başvurarak para karşılığı tez ya da ödev yapılarak nitelikli dolandırıcılık ve suça yardım suçlarını işleyen bu internet siteleri ile buralardan yardım alarak üniversiteleri dolandırmaya teşebbüs edenler hakkında kamu davası açılması talep etmişti.

YÖK'ün bu girişiminin ardından bir süre bu linklere rastlanmadı. Ancak son zamanlarda para karşılığı tez ve ödev yazanlar "Akademik danışmanlık" adı altında yeniden türemeye başladı. İnternette adeta bir sektöre dönüşen bu şirketler 30 bin TL'ye doktora tezi yazıyor.

TAKSİT BİLE YAPIYORLAR

"Akademik danışmanlık" ya da "Bitirme projesi danışmanlığı" adı altında para karşılığı ödev ya da tez yazanlar genelde telefon ya da whatsapp üzerinden görüşme yapıyor. Yüz yüze iletişim kurmuyorlar. İlgili ödev ya da tez mail üzerinden öğrenci ya da akademisyene ulaştırılıyor. Fiyatlar sayfa sayısı ya da akademik unvan derecesine göre değişiyor.

Genelde sayfa başına ücret isteniyor. Lisans projelerinde sayfa başına istenen ücret 20 TL-50 TL arasındayken bu fiyat yüksek lisansta 80 TL ile 120 TL arasında. Erken başvuranlara indirim yapanlar ya da taksit uygulayan siteler var. Tezin teslimine 1 hafta ya da 10 gün gibi kısa bir süre kalmışsa fiyat 3 katına çıkıyor.

HAPİS CEZASI VAR

YÖK yetkilileri ücret karşılığı üretilmiş yayınların intihal yani aşırma kapsamına girdiğini hatırlatarak "İntihal akademik yayınlarda yapılan etik ihlallerin en ağırı olup üniversite öğretim mesleğinden çıkarma yaptırımına tabi tutulmuştur" uyarısında bulundu.

Yaptırımlar bununla sınırlı da değil. Para karşılığında hem tez yazanlar hem de yazdıranlar hakkında nitelikli dolandırıcılık suçuyla 3 ila 6 yıl arasında hapis cezaları istenebilir. Akademide disiplin cezalarında ceza verme zaman aşımı süresi fiilin işlendiği tarihten itibaren 2 yıl iken intihal fiili bakımından bu süre 6 yıl.

450 BAŞVURUYA İNCELEME

2021 yılında yaklaşık 10 bin kişi akademik unvanlarını vermekle görevli Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'na (ÜAK) doçentlik için başvuru yaptı. Başvurulardan 450'si intihal ya da parayla yazdırma şüphesiyle incelemeye alındı.