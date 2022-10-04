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Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan terör soruşturmasında gözaltına alınan işçi şehit çocuğu çıktı. CHP'li Muharrem Erkek canlı yayında açıkladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Habertürk canlı yayında Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan terör operasyonunda şehit çocuğu olan işçinin gözaltına alınmasına sert tepki gösterdi...

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 18:15
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Habertürk canlı yayında açıkladı. Mersin'deki terör soruşturmasında gözaltına alınan işçi şehit çocuğu çıktı

Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan terör soruşturmasında gözaltına alınan işçi şehit çocuğu çıktı. CHP'li Muharrem Erkek canlı yayında açıkladı
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Habertürk canlı yayınında Kübra Par'la Açık ve Net programının konuğu oldu. 

CHP'li Erkek, CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde terör operasyonunda gözaltına alınan bir kişinin şehit çocuğu olduğunu ifade etti.

"ALGI YARATACAĞIZ DİYE..."

Muharrem Erkek, "Herkes terör örgütü üyesi oldu memlekette. Algı yaratacağız diye yargıyı silah olarak kullanıp operasyonlar yapıyorsunuz, insanların lekelenmeme hakkını ortadan kaldırıyor, yok ediyorsunuz. Ondan sonra salıvermek zorunda kalıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

CHP'li Muharrem Erkek, yayındaki konuşmasını da sosyal medya hesabından, "Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden “terör örgütü üyesi” diye aldıkları işçi şehit çocuğu çıktı…" ifadeleriyle paylaştı. 

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