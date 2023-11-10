Külçe altınlarla şov yapan Nevra Bilem paylaşımlarını silmeye başladı. İşte o paylaşımlar

Sosyal medyada paylaştığı videolardaki lüks yaşamı ve altınlarıyla dikkat çeken fenomen Nevra Bilem içeriklerini sildi. O paylaşımlar sosyal medyanın gündeminde…

Naim Arıoğlu KAYNAK: Haber Merkezi
Külçe altınlarla şov yapan Nevra Bilem paylaşımlarını silmeye başladı. İşte o paylaşımlar

Lüks yaşamlarıyla paylaşım yaptıktan sonra kara para aklama suçundan tutuklanan Dilan ve Engin Polat çiftinden sonra birden zenginleşen fenomenler viral oldu.

Şimdi de lüks yaşamıyla dikkat çeken Nevra Bilem, altınlarla dolu videolarıyla sosyal medyada soru işaretleri yaratıyor. Bazıları bu gösterişli yaşam tarzını takdir ederken, diğerleri ise bu lüksün kaynağını sorguluyor ve etik tartışmaları beraberinde getiriyor.

Altınlarla dolu havuz keyfi başlıklı videolarıyla gündem olan Bilem, 1.5 milyon takipçisiyle sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri.

Sosyal medya hesaplarından lüks yaşamını ve zenginlik göstergelerini sergileyen Bilem, "Karısının canı külçe altın çekmiş", "Kocamın sürprizi" gibi etiketlerle paylaşımlar yaparak dikkatleri üzerine çekiyor.

Ayrıca, "Lalinin 6 ay kınası" ve "Kaynanama hediyem" gibi kişisel olayları da altınlar eşliğinde sosyal medyada paylaşarak, takipçilerine bir nevi zenginlik turu sunuyor.

Bilem’in bu paylaşımlarını sosyal medya hesabından sildiği söyleniyor.

İşte o paylaşımlar:

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Öte yandan Kendisine ait güzellik merkezi ve kozmetik ticareti işleten Özlem Öz gibi isimler de bu türden lüks yaşam sergileyenler arasında. Ancak Dilan-Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından Öz, altınlarının sahte olduğunu açıklamak zorunda kaldı.

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