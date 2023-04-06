6 Nisan 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Altın 13 ayın zirvesinde. Rekora doymuyor

Altının ons fiyatı, Amerika'da gelen zayıf ekonomik verilerin ardından 2 bin doların üzerine çıktı ve 13 ayın zirvesine oturdu. Gram altında ise dünkü rekorun ardından küçük bir düşüş yaşandı.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 08:52
Takip Et

Altın rekora doymuyor. 13 ayın zirvesinde

Altın 13 ayın zirvesinde. Rekora doymuyor
+
Aa
-

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, altın uluslararası piyasalarda 2 bin doların üzerine çıktı. Rekor seviyelere tırmanan dolar 2 bin 32 dolara kadar yükselerek son 13 ayın zirvesine oturdu. 

ABD'den gelen zayıf ekonomik verilerin ardından yükselişe geçen altın fiyatı, 2020 yazındaki 2 bin 72 dolarlık rekor seviyesine yaklaşmıştı. 

Analistler, zayıf ekonomik verilerin yanı sıra bankacılık krizi ile merkez bankalarının agresif parasal sıkılaştırmasının reel ekonomi üzerindeki olumsuz etkisinin de altın fiyatlarındaki yükselişte etkili olduğunu belirtti.

Analistler, altın fiyatının cuma günü açıklanacak ABD'nin tarım dışı istihdam verisinin zayıf gelmesi halinde ve Paskalya Tatili nedeniyle cuma günü kapalı olacak piyasalarda işlem hacminin zayıflayacak olması nedeniyle rekor seviyeleri test edebileceğine işaret etti.

Altın fiyatında 2 bin 50 dolar seviyesini direnç olarak gösteren analistler, bunun aşılmasının altın fiyatını hızla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarabileceğini belirtti.

GRAM ALTININ DURUMU

Gram altın uluslararası piyasalarda hareketliliğin ardından dün 1.255 liraya çıkarak, rekor üstüne rekor kırmıştı. Bugün gram altın 9 liralık bir gerilemeyle gram altın 1. 246 lira seviyesinde. Bu hafif gerilemeyle birlikte Cumhuriyet, Yarım ve Çeyrek altın da hafif bir düşüş yaşandı. Cumhuriyet Altını 8.329, Yarım Altın 4.181, Çeyrek altın da 2.091 liradan fiyatlanıyor.  

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kim bu ismi duyulmamış 5.3 milyar dolar serveti olan Türk. Türkiye'nin en zengin yeni ismi belli oldu. Tanınmış zenginleri geride bıraktı
1
﻿Kim bu ismi duyulmamış 5.3 milyar dolar serveti olan Türk. Türkiye'nin en zengin yeni ismi belli oldu. Tanınmış zenginleri geride bıraktı
﻿Kim bu ismi duyulmamış 5.3 milyar dolar serveti olan Türk. Türkiye'nin en zengin yeni ismi belli oldu. Tanınmış zenginleri geride bıraktı
﻿Haluk Levent'in geçtiği ünlüler. En güvenilir ünlüler anketinde herkesi ezdi geçti
2
﻿Haluk Levent'in geçtiği ünlüler. En güvenilir ünlüler anketinde herkesi ezdi geçti
﻿Haluk Levent'in geçtiği ünlüler. En güvenilir ünlüler anketinde herkesi ezdi geçti
﻿Şener Üşümezsoy Taras Bulba oldu. Kim bu Taras Bulba?
3
﻿Şener Üşümezsoy Taras Bulba oldu. Kim bu Taras Bulba?
﻿Şener Üşümezsoy Taras Bulba oldu. Kim bu Taras Bulba?
﻿Seçimi Millet İttifakı kazanırsa bunlar olacak. ABD'li yatırım bankası açıkladı
4
﻿Seçimi Millet İttifakı kazanırsa bunlar olacak. ABD'li yatırım bankası açıkladı
﻿Seçimi Millet İttifakı kazanırsa bunlar olacak. ABD'li yatırım bankası açıkladı
﻿Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor
5
﻿Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor
﻿Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor
﻿Pişmanlıkla dolu itiraf ‘Kendim adına çok pişmanım, çocuklarımın veremediği oy adına pişmanım’
6
﻿Pişmanlıkla dolu itiraf ‘Kendim adına çok pişmanım, çocuklarımın veremediği oy adına pişmanım’
﻿Pişmanlıkla dolu itiraf ‘Kendim adına çok pişmanım, çocuklarımın veremediği oy adına pişmanım’
﻿Sedat Peker sessizliğini bozdu. Muhalefete mesaj verdi
7
﻿Sedat Peker sessizliğini bozdu. Muhalefete mesaj verdi
﻿Sedat Peker sessizliğini bozdu. Muhalefete mesaj verdi
﻿Bursa'da servis kazası. 3 araç birbirine girdi
﻿Bursa'da servis kazası. 3 araç birbirine girdi
﻿Bursa'da servis kazası. 3 araç birbirine girdi
﻿Hızla kilo alan hastadan 42 kilogram tümör çıkarıldı
﻿Hızla kilo alan hastadan 42 kilogram tümör çıkarıldı
﻿Hızla kilo alan hastadan 42 kilogram tümör çıkarıldı
﻿BM Genel Sekreterinden İsrail’in Mescid-i Aksa saldırısına tepki
﻿BM Genel Sekreterinden İsrail’in Mescid-i Aksa saldırısına tepki
﻿BM Genel Sekreterinden İsrail’in Mescid-i Aksa saldırısına tepki
﻿Altın 13 ayın zirvesinde. Rekora doymuyor
﻿Altın 13 ayın zirvesinde. Rekora doymuyor
﻿Altın 13 ayın zirvesinde. Rekora doymuyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.