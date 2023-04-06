﻿Altın 13 ayın zirvesinde. Rekora doymuyor

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, altın uluslararası piyasalarda 2 bin doların üzerine çıktı. Rekor seviyelere tırmanan dolar 2 bin 32 dolara kadar yükselerek son 13 ayın zirvesine oturdu.

ABD'den gelen zayıf ekonomik verilerin ardından yükselişe geçen altın fiyatı, 2020 yazındaki 2 bin 72 dolarlık rekor seviyesine yaklaşmıştı.

Analistler, zayıf ekonomik verilerin yanı sıra bankacılık krizi ile merkez bankalarının agresif parasal sıkılaştırmasının reel ekonomi üzerindeki olumsuz etkisinin de altın fiyatlarındaki yükselişte etkili olduğunu belirtti.

Analistler, altın fiyatının cuma günü açıklanacak ABD'nin tarım dışı istihdam verisinin zayıf gelmesi halinde ve Paskalya Tatili nedeniyle cuma günü kapalı olacak piyasalarda işlem hacminin zayıflayacak olması nedeniyle rekor seviyeleri test edebileceğine işaret etti.

Altın fiyatında 2 bin 50 dolar seviyesini direnç olarak gösteren analistler, bunun aşılmasının altın fiyatını hızla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarabileceğini belirtti.

GRAM ALTININ DURUMU

Gram altın uluslararası piyasalarda hareketliliğin ardından dün 1.255 liraya çıkarak, rekor üstüne rekor kırmıştı. Bugün gram altın 9 liralık bir gerilemeyle gram altın 1. 246 lira seviyesinde. Bu hafif gerilemeyle birlikte Cumhuriyet, Yarım ve Çeyrek altın da hafif bir düşüş yaşandı. Cumhuriyet Altını 8.329, Yarım Altın 4.181, Çeyrek altın da 2.091 liradan fiyatlanıyor.