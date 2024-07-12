Hesaplarınızı kontrol edin! Ödemeler yatırıldı

Türkiye'nin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım programlarına ilişkin bir basın bildirisi yayınladı. Bildiride, sosyal hizmetlerin kapsayıcı bir yaklaşımla sürdürüldüğü ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik desteklerin devam ettiği vurgulandı. Bakan Göktaş, "Ülkemiz büyüyor ve gelişiyor; biz de bu gelişimi halkımızla paylaşmanın yollarını arıyoruz. Türkiye Aile Destek Programı kapsamında, bu ay itibarıyla ailelere sağlanan toplam destek miktarı 88,2 milyar TL'ye ulaştı" ifadelerini kullandı. Ayrıca, düzenli sosyal yardım alamayan ancak gelir kriterlerine göre desteklenmeye uygun hanelerin de programa dahil edildiğini belirtti. Bakanlık, bu adımlarla tüm vatandaşların refah seviyesinin yükseltilmesini hedefliyor.

4 MİLYAR TL ÖDEME YAPILDI

Sosyal destek programları çerçevesinde, Bakan Göktaş'ın belirttiğine göre, Türkiye Aile Destek Programı aracılığıyla her ay düzenli olarak yardıma muhtaç ailelere mali destek sağlanmaktadır. Bakan, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sunduğumuz bu destekle onların hayatlarında fark yaratmayı amaçlıyoruz. Bu ay itibarıyla, program kapsamında 4 milyar TL değerinde ödeme gerçekleştirildi" şeklinde konuştu.

Bakan Göktaş, sosyal yardım programlarının sürekli gelişen toplumsal ihtiyaçlara cevap verecek şekilde tasarlandığını vurgulayarak, "Bakanlık olarak, toplumun her kesimine eşit ve adil bir şekilde ulaşmayı hedefleyen, kapsamlı sosyal yardım uygulamalarımızı sürdürüyoruz. Herhangi bir ayrımcılık yapmaksızın, vatandaşlarımıza yönelik hizmetlerimizi geniş bir erişim ağı üzerinden sunuyoruz" ifadelerini kullandı.