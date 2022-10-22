Piyasaların bir bileni İslam Memiş'ten korkutan tahmin. Öyle bir kriz geliyor ki diyerek açıkladı

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yayınladığı videosunda altın ve dolarda yaşanabilecek gelişmeleri yorumladı.

Memiş "Altın ve gümüş fiyatları ne zaman toparlanır?" başlıklı videosunda açıklamalarının yatırım tavsiyesi olmadığını vurguladı.

İslam Memiş'in yayınladığı videodaki açıklamaları şöyle: Dünyada merkez b ankalarının insanları borsa tarafına yönlendirmesi, borsalardaki ralliler, uzun vadeli araçlara insanları yönlendirmek ve parayı havuzda tutmak gibi bir teknik. Böyle bir şey planlandı. Bakalım yatırımcılar büyük buhran geldikten sonra neler yapacak? Bunu ilerleyen aylarda göreceğiz. Küresel piyasalarda hisse senetlerini tutarak ya da kendi para birimlerinde tutarak bir politika belirlediler.

DOLARDA SON DURUM

Dolar TL Kapalıçarşı'da 18.68-18.71 seviyesinde. Dolar TL kurunda bir miktar geri çekilmeler görüyoruz. Ekranlarda sabit ama Kapalıçarşı'da 18.75'e kadar yükselen bir kur vardı. TCMB 10.50'ye faizi indirdi, dolar TL'de herhangi bir tepki olmadı. Doların performansı ile alakalı bir durum yok. Burada insanlar KKM'yi tercih ettiği için veya bankalar yatırımcıları TL'de bekletmek için gayret gösterdiği için dolar TL'de hamle göremiyoruz.

Euro dolar paritesi toparlanma isteği ile haftayı tamamladı. Bu hafta piyasaları gördünüz, bir gün yükseliş bir gün düşüş, bayat bir piyasa geride bırakıyoruz. Herkes sıkıldı, tat tuz yok. Piyasa yeni bir hikayeye ihtiyaç duruyor.

"Öyle bir kaos, ekonomik kriz geliyor ki, bunu görenler önceden tedbirini alanlar ve almayanlar arasında dağlar kadar fark olacak" diyerek ekonomik kriz öngörüsünde bulunan Memiş, şöyle devam etti: "Bu hafta çok güzel hikayeler vardı, tabii ki görene ve bilene. Özellikle Fransa'daki toplumsal ayaklanmayı gördük. Bu sokak eylemlerinin Atina'ya sıçradığını gördük. Ekonomik krizler toplumsal kaosa dönüşüyor. Bu hafta kredi derecelendirme kuruluşları, doların değerli olmasından dolayı 2023'te resesyonu yüzde 100 fiyatladığı için piyasalara yeni rapor sundu. Fed tutanakları yayımlandı. Burada da şirketlerin 2023'e ilişkin görünümle alakalı buhran yaşadığı gösteriliyor. Şirketler maliyetler noktasında, navlun fiyatları noktasında belirsizlik içinde. Merkez bankaları faiz artırımlarına devam ediyor. Faizin yüksek olduğu yerde yatırım neden olsun? Şubattan sonra bu faiz artırımları bitmiş olacak ama bu fiyatları yükselttiği için şirketler çıkmaza girdi. Biz 2023 ilk çeyreğinden itibaren bütün dünyadaki şirketlerin nasıl battığını izleyeceğiz. Masalda olan, rüyada olan insanlar var hala. Öyle bir kaos, ekonomik kriz geliyor ki, bunu görenler önceden tedbirini alanlar ve almayanlar arasında dağlar kadar fark olacak. Alım gücü düştü mü, fakirlik bitti mi hayır. O yüzden insanlar sokaklara çıkmaya başladı. Kasım, aralık aylarında Avrupa'da nasıl ayaklanmalar olduğunu da hep beraber göreceğiz.

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1.15'lik değer artışı ile haftayı tamamlıyor. Petrolde indirim ve zam haberleri geliyor. 120-130 dolar yılın son çeyreği beklentimiz var. Gıda enflasyonunda düşük rakamlar beklemiyoruz, daha da yükseleceğini tahmin ediyorum."

ALTIN VE GÜMÜŞTE SON DURUM NE?

Gelelim altın ve gümüş fiyatlarına. Altının ons fiyatı 1640 dolar seviyesinde. Saatlerimiz 17.15 (21 Ekim Cuma). Altın onsu bugün 1617'ye kadar geriledi, bakalım tekrar yukarı yönlü hamlelerde 1635'te kalıcı olabilecek mi, bedava ve ucuz oldukça altın ons fiyatı. 1635 üzerinde tutunması önemli. Altın onsunda yaşanan geri çekilmeler, mart ayından bugüne altın ons fiyatında yüzde 22 değer kaybı gördük. Altının gram fiyatı ekranlarda 980 lira. 997 lirayı gördü. Bugün bin lira seviyesi altına tekrar sarktı ama akşam tekrar 1000 lira seviyesine yerleşti. Gram altın TL'de aşağıda 980 lira destek, yukarıda 1038 lira direnç seviyesi. Bu bant aralıklarında dolaşmaya devam ediyor. Bu şekilde yoluna devam ediyor. 1000 lira altında altın alınır mı? Ben her zaman evet diyorum. Ons altındaki toparlanma başladığında gram altında pozitif görünümün devam edeceğini tahmin ediyorum.

Gümüş ons 18.82 dolar seviyesinde. Aşağıda 18 yukarıda 19 dolar. Aralıkta dengeleniyor. Önümüzdeki hafta tekrar 19 dolar üzerinde ataklar bekliyorum. Gram tarafında 11.26 ekranlarda, 11.70 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Bu tarafta da 11-12 lira arasında dalgalanıyor. Her düşüş alım fırsatı. Şu anda hasat zamanı olduğu için biz toplamaya devam ediyoruz. Elimize yeni para geçtikçe altın ve gümüş biriktirmeye devam ediyoruz. Gram altın TL 1002 değil de 1112 olsaydı yine gram altınımızı bozdurmayacaktık. Biz mal almadan altınımızı satmayız. Ev alırken, araba alırken sadece takas yaparız. Açığa mal satmayız. Biz alma taraftarıyız. Biz altın ve gümüş biriktirir, yatırımımızı da toprağa yağarız. 2023 yılında en fazla toprak, arazi fiyatları konuşulacak. Biz arazi ve toprak alımlarımızı yapmaya devam ediyoruz.