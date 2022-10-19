İslam Memiş Merkez Bankası'nın faiz kararını kesin diyerek önceden açıkladı

Milli Gazete'nin haberine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Piyasası Kurulu Ağustos ayının ardından Eylül ayında da politika faizini 1 puan düşürdü. Politika faizinin yüzde 13'ten yüzde 12'ye inmesinin ardından 2022 yılına 12-13 TL bandından başlayan dolar kuru 20 Aralık'taki tarihi zirvesini aşarak 18.55 TL bandına çıktı.

Merkez Bankası'nın uyguladığı politika çerçevesinde dolar kurunda yükseliş devam ederken TCMB'nin 20 Ekim 2022 Perşembe günü yapacağı hamle merak edilmeye başlandı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, TCMB'nin hamlesini açıkladı.

İslam Memiş, "kesin" diyerek 100-200 baz puan indirim beklediğini açıkladı. Memiş, TCMB'nin kararının döviz tarafını yukarı yönlü destekleyeceğinin altını çizdi.

TV100'de kaleme aldığı köşe yazısında İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), yarın saat 14:00’de Ekim ayı faiz kararını açıklayacak. TCMB’nin 100 ya da 200 baz puan faiz indirmesi bekleniyor. Banka Temmuz ayında açıkladığı kararda yedi kez üst üste faizi yüzde 14’te sabit bırakmıştı.

Ağustos ve Eylül ayında faiz indirimine devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faiz konusunda “Kimse bizden şunu beklemesin. Bu iktidar faizi artırmayacak, faizi düşürmeye devam edecek” ifadelerini kullanmıştı. Yani, TCMB’nin Perşembe günü faiz indirimini kesin yapacağı bekleniyor.

Önceden ön görülemeyen bir süreç vardı. Düşürecek mi, artıracak mı, sabit mi bırakacak? Faiz indirimi konusu her ne kadar tartışılan bir konu olsa da, iyi tarafı da yok değil. Mesela belirsizlik yok. Piyasa en azından tek haneli bir faiz hedeflendiğini, yıl sonuna kadar bunu gerçekleştireceklerini görüyor.

Politika faizinin gerilemesi veya gerilemeye devam edecek olması hane halkına yarar mı? Faiz, enflasyon ya da rakamsal verilerin iyileşmesi, alım gücünün artacağı, mal fiyatlarının düşeceği anlamına gelmez.

Düşük faizli krediler bugünlerde değil, Ocak-Şubat aylarında konuşulur. Çünkü, faizler ve enflasyon düştü; mal fiyatları neden düşmedi, büyüme rakamları yükseldi alım gücü neden artmadı gibi.

Enflasyon yüksek, dolar endeksi (dxy) yüksek, EUR/USD paritesi düşük ve birçok sabretmemiz gereken sorunlar varken faizin de düşürülmesi döviz tarafını desteklemeye devam edebilir diye tahmin ediyorum. TCMB’nin faiz indirim haberini görenler, haklı olarak “kredi kullanmak için biraz daha bekleyelim” diyebilir.

Kredi ulaşımı şu an zor, kolaylaştığında da mal talepten dolayı değer artışına girebilir.

Ondan sebep, malı ucuz almak için mal takibini iyi yapmanın daha mantıklı bir karar olduğunu düşünüyorum. Şubat-Mart itibariyle piyasada ciddi para akışı olur."