Selçuk Geçer doların ok gibi fırlayacağı tarihi açıkladı

Milli Gazete'nin haberine göre, dolar kurunda yüksek tahminlerde bulunan ve bu nedenle BDDK tarafından hakkında suç duyurusunda dahi bulunulan ünlü ekonomist Selçuk Geçer, doları olan yatırımcılara kritik uyarılarda bulundu.

Ünlü ekonomist doların yükseleceği tarihi açık açık dile getirdi. Piyasalarda sert rüzgarların yaşanacağını her fırsatta dile getire Geçer, Kasım ve Aralık ayında dolar kurunun 20 TL üzerine çıkacağının altını çizdi.

Geçer, "Merkez Bankası beklenti anketindeki hedefler gerçekçi değil ama onlar da yıl sonuna yakın yüksek dolar kurunu konuşmaya devam ederler." ifadelerini kullandı.

Geçer, aynı zamanda dolar kurunun yükselişine devam edeceğini söyledi.