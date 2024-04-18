Altın yükselişiyle göz kamaştırıyor

Ökkeş Bölükbaşı
Altın yükselişiyle göz kamaştırıyor
Yaşanan jeopolitik riskler güvenli limanlara olan talebi artırmaya devam ediyor.

Orta Doğu'da çatışmaların alevlenebileceği endişeleri güvenli liman olarak görülen altına talebi daha da artırdı.

ABD'de faizlerin bir süre daha yüksek kalabilecek olmasından kaynaklanan baskıları gölgede bırakmasıyla altın fiyatları yükselişe geçti.

Ons altın haftanın dördüncü işlem gününde TSİ 09.55’te resmi rakamlarda 2.377 dolar seviyesinde bulunuyor.

Ons altın görülen yükseliş ve Dolar/TL’de görülen yükselişin etkisiyle gram altında da yükselişler hız kesmiyor.

Gram altın resmi olarak 2.486 TL’den satılırken, Kapalıçarşı’da bu rakamların böyle olmadığı görülüyor. Aradaki makası vatandaş, gözlerine inanamıyor.

İŞTE KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI…

altinkapali.jpgBugün ABD tarafında açıklanacak olan işsizlik haklarından yararlanma başvuruları ve Fed üyelerinin yapacağı konuşmalar dolar tarafını etkileyebilir. Dolarda görülecek hareketlilik değerli metaller tarafında etkili olabilir.

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