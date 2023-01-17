İslam Memiş doların 2023’te göreceği zirveyi açıkladı. Tarih verdi

Altın ve dolar hakkındaki analizleri ile sık sık gündem olan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 2023 yılında dolar kuru için yeni zirveler beklediğini açıkladı. Memiş, ”Dolarda beklentisi olanlar var, evet, 2023’te yeni zirveler bekliyor olacağım” ifadelerini kullandı.

İslam Memiş 2023 yılı dolar beklentisine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Dolar TL kuru 18.83-84 lira aralığında serbest piyasalarda. Bant aralığı var. Euro TL kuru yüksek. 19.98-20.02 lira seviyesinde. 20 üzerinde bir kur var.

Dolarda beklentisi olanlar var, evet, 2023’te yeni zirveler bekliyor olacağım. Özellikle yılın ikinci yarısından sonra dolarda 24-25 lira seviyesi gündemde olabilir ancak getiri bakımından gram altın gibi gram gümüş gibi getirisi olacağını zannetmiyorum.

2023 yılının tamamı çok belirsiz olacağından dolayı, kaos yılı olacağından dolayı yine riskleri bölmekte fayda var. Sepet kültürünü 2023’te devam ettiriyoruz. Çok karmaşık bir yıl olacak. Çünkü çok belirsiz. Burada kısa vadede alım satım yapmak isteyenler maalesef batacak. Bunda yapacak bir şey yok.