Altında ibre tersine döndü. Elinde tutan yaşadı

Altında ibre tersine döndü. Elinde tutan yaşadı
Kaynak: AA

Altın yatırımcılarının yüzünü güldürecek yeni bir gelişme yaşandı.

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Altında ibre tersine döndü. Elinde tutan yaşadı 1

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altının kilogram fiyatı yeni bir rekor seviyeye yükseldi.

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Altında ibre tersine döndü. Elinde tutan yaşadı 2

FİYATI REKORA KOŞUYOR

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 425 bin lira, en yüksek 2 milyon 445 bin lira arasında işlem gören altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,7'lik bir artışla 2 milyon 445 bin lira seviyesine ulaştı.

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Altında ibre tersine döndü. Elinde tutan yaşadı 3

Cuma günü 2 milyon 405 bin lira seviyesinden kapanan altının kilogram fiyatı, haftanın ilk iş gününde rekor bir yükselişle karşılaştı.

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Altında ibre tersine döndü. Elinde tutan yaşadı 4

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 22 milyon 63 bin 867,45 lira, işlem miktarı ise 420,88 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 30 milyon 936 bin 873,68 lira seviyesinde gerçekleşti.

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Altında ibre tersine döndü. Elinde tutan yaşadı 5

Altın borsasında en fazla işlem yapan kurumlar arasında Çakmakçı Kıymetli Madenler, Hakan Yetkili Müessese, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler ile Haznedar Yetkili Müessese yer aldı. Ekonomideki belirsizliklerin altın talebini artırması, fiyatların yeni rekorlara ulaşmasında etkili oldu.

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Altında ibre tersine döndü. Elinde tutan yaşadı 6
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