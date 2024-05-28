Altında ibre tersine döndü. Elinde tutan yaşadı

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 22 milyon 63 bin 867,45 lira, işlem miktarı ise 420,88 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 30 milyon 936 bin 873,68 lira seviyesinde gerçekleşti.

