Mahfi Eğilmez: Sert düşüş olacak

"DAHA FAZLA ARTIŞ OLMAYACAK"

İhracatçılar yüksek bir dolar kuru beklentisi içinde olsalar da, Mahfi Eğilmez bu beklentinin gerçekleşme olasılığının düşük olduğunu ifade etti.

Eğilmez’e göre, enflasyonun mevcut %70 seviyesinden %45’e düşmesi durumunda dolar kurunun daha fazla artması beklenmemeli.

