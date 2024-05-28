Mahfi Eğilmez: Sert düşüş olacak

Türkiye'nin ekonomi alanındaki önemli isimlerinden Prof. Mahfi Eğilmez, hükümetin yeni ekonomik adımını ve dolarda 7.20 TL'lik bir düşüşün beklendiğini açıkladı.
Merkez Bankası'nın para politikaları üzerine değerlendirmelerde bulunan Eğilmez, dolar kurunun yükselmesini beklemediğini ifade etti.
"DAHA FAZLA ARTIŞ OLMAYACAK"
İhracatçılar yüksek bir dolar kuru beklentisi içinde olsalar da, Mahfi Eğilmez bu beklentinin gerçekleşme olasılığının düşük olduğunu ifade etti.
Eğilmez’e göre, enflasyonun mevcut %70 seviyesinden %45’e düşmesi durumunda dolar kurunun daha fazla artması beklenmemeli.
'HAZIR OLUN SERT DÜŞECEK'
Mahif Eğilmez, Merkez Bankası'nın faiz oranlarını bir miktar daha yükseltmesi halinde, dolar kurunun 25 TL'ye kadar sert düşebileceğini ve bu duruma hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti.
Hükümet, döviz kurunun yükselmesini tercih etmez çünkü bu durum, GSYH'yi olumsuz etkileyerek Türkiye'nin uluslararası ekonomik sıralamasını 17. sıradan 21. sıraya düşürür.
Mevcut döviz kuru ideal olmasa da, ekonomik göstergeler büyük bir artışın olası olmadığını işaret ediyor; zira kurlar son aylarda ve haftalarda düşüş eğiliminde.
DOLAR 25 TL'YE DÜŞERSE...
Son gelişmelere göre, dolar kuru bugün 32,24 TL seviyesinde işlem görüyor. Prof. Mahfi Eğilmez'in analizine göre, dolar 25 TL'ye düşerse, bu 7,20 TL'lik sert bir gerileme anlamına gelecek.
Merkez Bankası'nın faiz kararları ve izlediği politika, dolar kurunun gelecekteki hareketlerini belirleyecek.
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