Altında kritik gün. Yön belirlenecek

Piyasalar, Fed'den gelecek para politikasına yönelik mesajları bekliyor. Amerikan Merkez Bankası Fed faiz kararını Türkiye saatiyle 22.00'de açıklayacak. Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısı ise 22.30'da başlayacak.
Altının ons fiyatı, dün beklentilere paralel gelen ABD enflasyon verisiyle beraber dar bantta dalgalı işlem görüyor. ABD Merkez Bankası Fed'den bugün kritik bir faiz kararı gelecek. Ondan sonra da Powell'ın para politikasına ilişkin açıklamaları var. Fed'in faiz kararı Türkiye saati ile bu akşam 22.00'de açıklanacak. Fed Başkanı Powell'ın mesajları önemli olacak. Fed'den para politikasına yönelik gelecek ipuçlarıyla piyasaların hareketlenmesi bekleniyor.
Ons altın 1977 - 1982 bant aralığında hareket ediyor. Ons altın sabah 09.10 itibarıyla yüzde hafif bir düşüşle 1979 dolarda işlem görüyor.
Gram altın ise, 1840 - 1851 lira arasında işlem görürken, şu dakikalarda yüzde 0,11 primle 1846 liradan alıcı buluyor.
ALTIN FİYATLARI
Ons Altın..........................................1973 Dolar
Gram Altın........................................1.844 TL
Çeyrek Altın......................................3.158 TL
Cumhuriyet Altını...............................12.994 TL
Reşat Altını........................................13.060 TL
Yarım Altın.........................................6.317 tL