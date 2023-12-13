Altında kritik gün. Yön belirlenecek

Altın fiyatları, kritik Fed kararını ve verilecek mesajları merakla bekliyor. Çünkü altının o mesajlara göre hareket etmesi bekleniyor. Ons altın fiyatında sınırlı bir düşüş var ama gram altın fiyatı ise dolardaki yükselişle endeksli...