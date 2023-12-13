Tek günah keçisi Seçil mi? Fon dolandırıcısı olduğu iddia edilen Erzan'ın yakınları konuştu

Hayali fon yaratarak futbolcu ve iş insanlarını milyonlarca dolar dolandırdığı iddia Eski Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan'ın Çorlu'daki yakınları yaşananlara tepkili.

Milliyet Gazetesi'nden Çiğdem Yılmaz, Normalin üstünde yüksek gelir vaadiyle aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera gibi ünlü isimlerin de olduğu çok sayıda kişiyi dolandıran Seçil Erzan’ın doğduğu ve uzun yıllar görev yaptığı Çorlu'da aile yakınlarıyla konuştu.

Tutuklu Seçil Erzan’ın annesine bakan kız kardeşi Makbule İnan ve Erzan’ın dayısı Sadettin Pinpiri, Erzan’ın neden tek günah keçisi olarak seçildiğini belirterek, tepki gösterdi.

Bölgede Seçil Erzan'ın dolandırdığı iddia edilen kişiler tefecilik korkusundan konuşmaktan korkuyor. Erzan’ın yakın arkadaşı Nazlı Can da son duruşmada tahliye olduktan sonra köye gelmiş. Psikolojisinin bozuk olduğu iddia edilen Nazlı Can konuşmadı.

ERZAN'IN DAYISI TEPKİLİ

Milliyet Gazetesi'ne konuşan Seçil Erzan'ın dayısı Sadettin Pinpiri, “Mademki Fatih Terim’in bu kadar parası var, git bankaya o zaman de ki ‘Benim bu kadar param var.’ Zaten bu kadar paranla banka seni tatmin edecek bir faiz verecektir. Milyon dolarları alıp niye Seçil’e veriyorsunuz? Seçil Erzan sıradan bir banka müdürü, senin ne işin var? Suçlu suçunu çekecektir ve çekmelidir de. Burada ‘Seçil suçsuzdur’ demiyorum. Burada tek günah keçisi Seçil seçildi, neden tek günah keçisi Seçil? Suçlu kimse suçun cezasını çeksin. Ancak bunu yasalara bıraksınlar, hukuka baskı yapılmadan tarafsız mahkemelerde yargılansınlar. Büyük hırsızı severler, küçük hırsızdan nefret ederler.” dedi.

(Fotoğraf Milliyet Gazetesi

ERZAN'IN TEYZESİ MAKBULE İNAN DA KONUŞTU

Seçil Erzan'ın teyzesi Makbule İnan ise, "Seçil hapse girince, para da bitince hepsi ablam Fatma Erzan'ı bırakıp gitti. Evini de yağmalamışlar, bir şey bırakmamışlar. Ablama bakacak kimse kalmayınca, alıp köye yanıma getirdim. 30 Ağustos’tan bu yana yanımda. Ablam iki defa beyin kanaması geçirdi, birçok şeyi unutuyor ve hafızası gidip geliyor. Ara ara Seçil’i soruyor" dedi