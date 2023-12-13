Yılmaz Özdil Emre Belözoğlu'nun yaptıklarını açıkladı. Ortalık karışacak büyük tartışma başlayacak

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü'nün, sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 beraberlik kaldığı maçın ardından saha karışmış ve Başkent ekibinin başkanı Faruk Koca, mücadelenin hakemi Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı.
Maçın bitiş düdüğüyle birlikte teknik direktör Emre Belözoğlu'nun da çıldırdığı görüntüler ekrana yansıdı. Belözoğlu'nun bu görüntüleri tepki çekti.
Gazeteci - yazar Yılmaz Özdil, Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun geçmişten bu yana adının geçtiği olayları hatırlattı.
Deneyimli gazeteci, "İsviçre maçında rezalet, Emre, gırtlağını keserim işareti, Emre, tribüne kol işareti, Emre, ırkçılık soruşturması, Emre, ölümlü trafik kazası, Emre, Fethullah Gülen meselesi, Emre, tefeci faizi, Emre, hakeme yumruk kepazeliği, Emre gene orada… Futbolun rol modeli!" ifadelerini kullandı.