İşte Atatürk Havalimanı'nın son hali kime ne zararı vardı ki...Moskova'da 7 Londra'da 5 havalimanı var

Yıllarca Türkiye'nin ve İstanbul'un bir numarasıydı. İstanbul Havalimanı'nın açılmasıyla birlikte yılların havalimanı işte bu hale getirildi. Havalimanı havadan görüntülendi.

KAYNAK: Haber Merkezi
İşte Atatürk Havalimanı'nın son hali kime ne zararı vardı ki...Moskova'da 7 Londra'da 5 havalimanı var

Yeşilköy Atatürk Havalimanı...Türk sivil havacılık tarihinde önemli havalimanı...İniş açıları yeni yapılan İstanbul Havalimanı aynı yapılarak, yok edilen Atatürk Havalimanı'nın son hali havadan görüntülendi.

AirportHaber'de yer alan bilgiye göre Millet Bahçesi'ne döndürülerek, kapatılmak istenen Atatürk Havalimanı'nın 06-24 pisti hala faal durumda. Özel uçaklar buradan kalkıyor. Cumhurbaşkanlığı uçaklarının da park yeri Atatürk Havalimanı.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin ilk etabı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen "Büyük İstanbul Mitingi" ile açılmıştı. Ancak inşaat çalışmaların devam ettiği millet bahçesinde şu anda vatandaşların girişine izin verilmiyor. İnşaat çalışmalarındaki son durum havadan çekilen görüntülere yansıdı.

Uçakların iniş kalkış yaptığı pistlerin üzerinde futbol, basketbol ve oyun alanları kurulmaya devam ediyor. İçeride ayrıca etkinlikler için dev led ekranlar kuruluyor.

Millet bahçesi dikilen ağaçlar ve çimlendirme çalışmaları ile yeşile bürünmeye başladığı görülüyor. 2 milyon metrekare alana sahip şehir parkı tamamlandığında 70 bin metrekare kapalı alan ve etkinlik alanları olacak.

4 mevsim yeşil kalabilecek ağaç cinslerinin kullanılması ile parkta 145.300 adet ağaç dikileceği belirtildi.

Atatürk Havalimanı 7 Nisan 2019'dan itibaren sivil uçuşlara, 2 Şubat 2022'den itibaren de kargo uçuşlarına kapatılmıştı. O tarihten sonra havalimanından ağırlıklı olarak iş jetlerinin kullanımı için faaliyet gösterir hale gelmişti.

Gazeteci Orhan Yıldırım sosyal medya üzerinden "Yeşilköy Atatürk Havalimanının son hali. Kime ne zararı vardı ki, bu hale getirildi. Bağlantısın uçuşlar buradan yapılabilirdi. İstanbul mega kentte üç alan olması ihtiyaç zaten. Moskova'da 7 Londra'de 5 tane var mesela. Tahrip edilen pistin maliyeti 2 milyar üstünde anlam veremiyorum" paylaşımında bulundu.

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