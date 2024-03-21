Tabldot fiyatlarında rekor artış. Yüzde yüzün üzerinde artış

Tabldot fiyatlarında rekor artış. Yüzde yüzün üzerinde artış
Kaynak: Dünya
Gıda enflasyonunun yüksek seyretmesi ve et fiyatlarındaki artışla birlikte tabldot yemek fiyatı bir yılda yüzde 127 artış gösterdi.
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Tabldot fiyatlarında rekor artış. Yüzde yüzün üzerinde artış 1

2023 Mart’ta bir öğün tabldot 55 TL’yken, bu yılın aynı öneminde 125 TL’ye çıktı. Sözleşmelerin ise bir aya kadar inmeye başladığı belirtiliyor.

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Tabldot fiyatlarında rekor artış. Yüzde yüzün üzerinde artış 2

Türkiye’deki ekonomik kriz her geçen büyümeye devam ediyor. Yüksek enflasyon ortamında vatandaşlar her geçen gün alım gücünü kaybediyor. Hayatın her alanında artan fiyatlar vatandaşın sırtındaki kamburu büyütüyor. Temel barınma ve gıda ürünlerine bile ulaşımın zorlaştığı enflasyonist ortamda her gün yeni bir zaman uyanılıyor.

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Tabldot fiyatlarında rekor artış. Yüzde yüzün üzerinde artış 3

Hazır yemek sektörü enflasyonist ortamda hareketli bir dönem sürüyor. 2023’te yıllık gıda enflasyonunun yüzde 72.2 olarak gerçekleşmesi ve yeni yılda da aylık olarak yükselişini sürdürmesi, tabldot yemek fiyatında da sürekli revizeleri beraberinde getiriyor.

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Tabldot fiyatlarında rekor artış. Yüzde yüzün üzerinde artış 4

Gıda enflasyonun yanı sıra yeni yılla beraber her şeye gelen zamların etkisiyle tabldot yemeğin fiyatı 1 yılda yüzde 127 artış gösterdi.

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Tabldot fiyatlarında rekor artış. Yüzde yüzün üzerinde artış 5

2023’ün Mart ayında 55 TL olan tabldot yemek, 2024’ün aynı döneminde 125 TL’ye yükseldiğini aktaran TOBB Türkiye Hizmetler Meclisi Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu (YESİDEF) Başkanı Hüseyin Bozdağ, sözleşmelerinin de 1 aya kadar inmeye başladığını belirtti.

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Tabldot fiyatlarında rekor artış. Yüzde yüzün üzerinde artış 6

Bozdağ, ‘’Fiyatları her ay deklare ederek sözleşme yaptığımız yerler de var. Dolayısıyla bu hem müşteriyi tatmin ediyor hem de bizi tatmin ediyor. Üç aylık ya da dört aylık aldığınız zaman, birinci ayda aldığınız fark, geri kalan üç ayı kurtarmıyor. İş insanları da artık buna alışık. Kendileri de ham maddelerini alırken bir ay sonra aynı fiyattan alamadıklarını biliyorlar. Şu ana kadar sözleşmelerin yüzde 10’u 1 aylık şekilde kabul edebilir duruma geldi. Böyle devam ederse bir süre sonra bu oran yüzde 50’ler ve yüzde 60’lara kadar çıkar. Bütçeleri tutmayan firmalara karşı biz de fedakarlık ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.

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Tabldot fiyatlarında rekor artış. Yüzde yüzün üzerinde artış 7

Dört çeşit yemek 125 liraya çıktı
Yılbaşında dört çeşit tabldot yemek fiyatının 95 TL olduğunu şu anda 120 ile 125 TL’ye yükseldiğini bildiren Bozdağ, enflasyon ile beraber en çok ete zam geldiğini ve bugün aşağı yukarı bir kilo etin 470-480 TL bandında olduğunu söyledi.

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Tabldot fiyatlarında rekor artış. Yüzde yüzün üzerinde artış 8

Seçimler 40 milyar liralık iş hacmi yarattı
Güncel fiyatlardan daha aşağı 65 TL 80 TL yemek teklif ediyorsa hem müşterinin hem de üretenin merdiven altı olduğunu ifade eden Hüseyin Bozdağ, 65 TL bugün yemek alan işverenin kendini gıdayla zehirlediğini aktardı.

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