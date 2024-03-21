Tabldot fiyatlarında rekor artış. Yüzde yüzün üzerinde artış

Bozdağ, ‘’Fiyatları her ay deklare ederek sözleşme yaptığımız yerler de var. Dolayısıyla bu hem müşteriyi tatmin ediyor hem de bizi tatmin ediyor. Üç aylık ya da dört aylık aldığınız zaman, birinci ayda aldığınız fark, geri kalan üç ayı kurtarmıyor. İş insanları da artık buna alışık. Kendileri de ham maddelerini alırken bir ay sonra aynı fiyattan alamadıklarını biliyorlar. Şu ana kadar sözleşmelerin yüzde 10’u 1 aylık şekilde kabul edebilir duruma geldi. Böyle devam ederse bir süre sonra bu oran yüzde 50’ler ve yüzde 60’lara kadar çıkar. Bütçeleri tutmayan firmalara karşı biz de fedakarlık ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.