Tabldot fiyatlarında rekor artış. Yüzde yüzün üzerinde artış

Türkiye’deki ekonomik kriz her geçen büyümeye devam ediyor. Yüksek enflasyon ortamında vatandaşlar her geçen gün alım gücünü kaybediyor. Hayatın her alanında artan fiyatlar vatandaşın sırtındaki kamburu büyütüyor. Temel barınma ve gıda ürünlerine bile ulaşımın zorlaştığı enflasyonist ortamda her gün yeni bir zaman uyanılıyor.