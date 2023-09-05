Altının kilogram fiyatı geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 646 bin liraya geriledi.

KAYNAK: AA
Altının kilogram fiyatı geriledi

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 646 bin lira, en yüksek 1 milyon 725 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalarak 1 milyon 646 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 482 milyon 413 bin 168,25 lira, işlem miktarı ise 892,72 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 883 milyon 906 bin 179,74 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Nadir Döviz, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Muhafız Kıymetli Madenler ve NMGlobal Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

İlgili Haberler
Altın güne yükseliş ile başladı
Altın güne yükseliş ile başladı
Altından on kat daha değerli! Elinde olan köşeyi dönecek
İslam Memiş'ten altın sahiplerini altüst edecek uyarı: "Göz açıp kapayıncaya kadar geçecek"
Altın sahiplerinin korktuğu başına geldi: Merkez Bankası o uygulamayı yasakladı!
Öne Çıkanlar
Türk Hava Yollar THY ucuz bilet kampanyası nedir? THY Kuzey Kıbrıs ucuz uçak bileti kampanyası koşulları nedir?
Türk Hava Yollar THY ucuz bilet kampanyası nedir? THY Kuzey Kıbrıs ucuz uçak bileti kampanyası koşulları nedir?
Mehmet Ulay kimdir? Mehmet Ulay öldü mü?
Mehmet Ulay kimdir? Mehmet Ulay öldü mü?
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
MasterChef All Star 79 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 79 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
Araç sahiplerine acı haberi Orhan Uğuroğlu açıkladı. Ek MTV ödemesi 6 Eylüle kadar uzatılmıştı
Araç sahiplerine acı haberi Orhan Uğuroğlu açıkladı. Ek MTV ödemesi 6 Eylüle kadar uzatılmıştı
Son Haberler
Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı Güncel
Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı
Manchester City'den Haaland'a dudak uçuklatan teklif. Sözleşme detayındaki madde herkesi şaşırttı Spor
Manchester City'den Haaland'a dudak uçuklatan teklif. Sözleşme detayındaki madde herkesi şaşırttı
Zehra Güneş’in muhabirle fotoğrafı sahte çıktı. Gerçek fotoğrafı görmek için tıklayın Güncel
Zehra Güneş’in muhabirle fotoğrafı sahte çıktı. Gerçek fotoğrafı görmek için tıklayın
Trabzonspor Batista Mendy'de mutlu sona ulaşıyor Spor
Trabzonspor Batista Mendy'de mutlu sona ulaşıyor
Köyde dehşet saçan katil tutuklandı. Eniştesini ve yeğenini av tüfeğiyle öldürmüştü Güncel
Köyde dehşet saçan katil tutuklandı. Eniştesini ve yeğenini av tüfeğiyle öldürmüştü
Çin Seddi'nin duvarını yıkan 2 işçi gözaltında Güncel
Çin Seddi'nin duvarını yıkan 2 işçi gözaltında