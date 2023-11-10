Alzheimer hastalığını tedavi ediyor. İşte mucize ot

İnsanların korkulu rüyası olan Alzheimer hastalığının tedavisinde kullanılan kuzukulağı otu dikkat çekti.

Cemile Balcı KAYNAK: Haber Merkezi
Alzheimer hastalığını tedavi ediyor. İşte mucize ot

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan Alzheimer hastalığının tedavisinde kullanılan kuzukulağı otu dikkatlerden kaçmadı.

ALZHEİMER NEDİR?

Alzheimer, yaygın görülen bir demans türü olup beyin hücrelerinin yok olmasına neden olan ilerleyici bir nörolojik hastalıktır.

ALZHEİMER BELİRTİLERİ NELERDİR?

Halüsinasyon ve sanrılar

Motivasyon ve öz saygı düşüklüğü

Kişilerin günlük aktivitelerini yardımsız yapmakta zorluk çekmesi

Kişinin hatırlayamadığı olayları inkar etmesi

Kaygı ve depresyon

Bilinç bulanıklığı

Kişinin bulunduğu ortama adapte olmakta zorlanması

Kişinin iyi bildiği yerlerde kaybolması

Konuşma ve dil becerilerine ilişkin sorunlar

KUZUKULAĞI OTU NASIL KULLANILIR?

Aktarlar ve çeşitli mağazalardan edinebileceğiniz kuzukulağı otunu hem taze hem de kurutulmuş olarak kullanabilirsiniz. Birçok hastalığın tedavisi için doğal bir çözüm olarak kabul edilen kuzu kulağını çay formunda tüketmek de söz konusudur.

Romatizmalılar, böbreklerinden hasta olanlar, yememelidir.

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