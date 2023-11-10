Alzheimer hastalığını tedavi ediyor. İşte mucize ot

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.
İnsanların korkulu rüyası olan Alzheimer hastalığının tedavisinde kullanılan kuzukulağı otu dikkatlerden kaçmadı.
ALZHEİMER NEDİR?
Alzheimer, yaygın görülen bir demans türü olup beyin hücrelerinin yok olmasına neden olan ilerleyici bir nörolojik hastalıktır.
ALZHEİMER BELİRTİLERİ NELERDİR?
Halüsinasyon ve sanrılar
Motivasyon ve öz saygı düşüklüğü
Kişilerin günlük aktivitelerini yardımsız yapmakta zorluk çekmesi
Kişinin hatırlayamadığı olayları inkar etmesi
Kaygı ve depresyon
Bilinç bulanıklığı
Kişinin bulunduğu ortama adapte olmakta zorlanması
Kişinin iyi bildiği yerlerde kaybolması
Konuşma ve dil becerilerine ilişkin sorunlar
KUZUKULAĞI OTU NASIL KULLANILIR?
Aktarlar ve çeşitli mağazalardan edinebileceğiniz kuzukulağı otunu hem taze hem de kurutulmuş olarak kullanabilirsiniz. Birçok hastalığın tedavisi için doğal bir çözüm olarak kabul edilen kuzu kulağını çay formunda tüketmek de söz konusudur.
Romatizmalılar, böbreklerinden hasta olanlar, yememelidir.