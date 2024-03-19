Alzheimer'ı tedavi eden ot ortaya çıktı

Cemile Balcı
Alzheimer'ı tedavi eden ot ortaya çıktı
Alzheimer hastalığının tedavisinde kullanılabilen kuzu dili otunun ortaya çıkması dikkat çekti.

Günümüzde, sağlık problemleri için doğal çözümlere yönelen insanlar giderek artıyor.

Bu doğrultuda, Alzheimer hastalığına karşı etkili olduğu belirtilen kuzu dili otu, pek çok kişinin ilgisini çekiyor.

Peki, kuzu dili otu tam olarak nedir?

Kuzu dili otu, bilimsel adıyla Rumex acetosella, kuzukulağıgiller familyasına ait, 25 cm boyunda büyüyebilen, kırmızı saplı ve ekşi bir tada sahip, ılıman iklimlerde yetişen ve taze olarak tüketilebilen çok yıllık bir bitkidir.

Faydaları...

Yüksek lif içeriği sayesinde sindirim sistemini düzenler.

Tokluk hissini artırarak kilo kontrolüne katkıda bulunur.

Kan şekerini düşürme özelliğine sahiptir.

Ateşi düşürme etkisi gösterir.

Anemi gibi kansızlık problemlerine iyi gelir.

Magnezyum açısından zengin olup kemik sağlığını destekler.

Alzheimer hastalığının tedavisinde umut vaat eder.

Yüksek tansiyon riskini azaltabilir.

Bazı kanser türlerinin büyümesini ve yayılmasını engelleyebilir.

Kalp sağlığını koruyucu etkilere sahiptir.

Bronşit semptomlarını hafifletir.

A vitamini içeriği ile göz sağlığını destekler.

Kronik hastalıklara karşı koruma sağlar.

Nasıl tüketilir?

Aktarlardan veya sağlık ürünleri satan mağazalardan temin edebileceğiniz kuzu dili otunu, taze ya da kurutulmuş formda kullanabilirsiniz. Ayrıca, çay olarak demleyip pek çok rahatsızlığa karşı doğal bir alternatif olarak tüketebilirsiniz.

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