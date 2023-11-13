Aman dikkat! TOKİ’den ev alacağım derken dolandırılmayın

Diyarbakır'da "TOKİ'den kurasız ev" vaadiyle annesi dahil 33 kişiden 10 bin ile 170 bin lira arasında değişen miktarda para alarak dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle tutuklanan kadın hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 96 yıldan 320 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

KAYNAK: AA
Aman dikkat! TOKİ’den ev alacağım derken dolandırılmayın

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 11 Mayıs'ta tutuklanan sanık Yener T. hakkında hazırlanan iddianame, 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanık Yener T'nin çevresindeki kişilere Yenişehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca ihtiyaç sahiplerine TOKİ tarafından yapılan binalardan kuraya girilmeksizin el altından daire verileceğini belirttiğine yer verildi.

Yener T'nin bu kişilere, ikamet ettiği TOKİ dairesinin de kurumda iletişim halinde olduğu çalışanlar tarafından kendisine verildiğini anlattığı ifade edilen iddianamede, sanığın, daire teslimlerinin 2-3 yılda bir olduğunu belirterek kendisine inanan eş, dost ve akrabalarından oluşan 33 kişiden elden veya banka hesabına havale yoluyla haksız kazanç elde ettiği kaydedildi.

aman-dikkat-tokiden-ev-alacagim-derken-dolandirilmayin-yenicag-1.png

KIZINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

31 müştekinin ifadelerinin yer aldığı iddianamede, mağdurların sanığa ne kadar para verdikleri ve sanıktan şikayetçi oldukları da yer aldı.

Sanığın annesi F.K, ifadesinde şunları kaydetti:

"Kızım Yener, Diyarbakır merkezde yapımına başlanan ve devam eden TOKİ evlerinden el altından kuraya girmeden daire verdiklerini söyledi. Bunu kabul ederek, Yener'e toplamda 45 bin 530 lira para verdim. Beni dolandıran Yener T'den şikayetçiyim."

aman-dikkat-tokiden-ev-alacagim-derken-dolandirilmayin-yenicag-4.jpg

Mağdurlardan abla G.K. de Yener T'nin, öz kardeşi olduğunu belirterek, ifadesinde şöyle dedi:

"2019'un aralık ayında Yener T. evime gelerek 'Sen kirada oturuyorsun, sana TOKİ'den ev alalım.' dedi. Diyarbakır merkezde bulunan, yapımı devam eden TOKİ evlerinden el altından kuraya girmeden daire verdiklerini söyledi. Bu amaçla Yener'e toplamda 58 bin lira verdim. Yener T'den şikayetçiyim."

Z.K. ise akrabalarının önerisi üzerine TOKİ'den ev almak için Yener T. ile tanıştığını belirterek, ifadesinde şunları söyledi:

"Yener bana Diyarbakır merkezde bulunan, yapımına başlanan ve devam eden TOKİ evlerinden el altından kuraya girmeden daire verdiklerini söyledi. Ben de kabul ettim ve Yener'e toplamda 170 bin lira verdim."

aman-dikkat-tokiden-ev-alacagim-derken-dolandirilmayin-yenicag-5.jpg

İddianamede, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Şüphelinin güven oluşturarak müşteki beyanlarında geçen miktarlar kadar elden nakit para almak ve hesabına havale yapılmasını sağlamak suretiyle haksız menfaat elde ederek üzerine atılı dolandırıcılık suçunu işlediği hususunda yeterli şüpheye ulaşıldığından cezalandırılması talep olunur. Müştekilerden F.K'nin şüphelinin annesi olması sebebiyle TCK'nin 167/1-b maddesi uyarınca hakkında şahsi cezasızlık sebebinin bulunması dolayısıyla şüpheliye annesine karşı olan eylemiyle ilgili ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesi gerektiği anlaşılmıştır."

İddianamede, tutuklu sanık Yeter T. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 96 yıldan 320 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

aman-dikkat-tokiden-ev-alacagim-derken-dolandirilmayin-yenicag-6.jpg

İlgili Haberler
Dev şirketten borsa uyarısı. Dolandırıcılık yöntemlerine dikkat çektiler
TOKİ’ye müteahhit şoku. Artık çivi bile çakmıyorlar
TOKİ'den ev alan herkesi ilgilendiriyor! 19 Ekim’de sona erecek
TOKİ'den ev alan herkesi ilgilendiriyor! 19 Ekim’de sona erecek
TOKİ'den deprem bölgeleri için "dolandırıcılık" uyarısı
Öne Çıkanlar
Şener Üşümezsoy anında deprem açıklaması yaptı. Sabah Isparta - Burdur'da deprem oldu
Şener Üşümezsoy anında deprem açıklaması yaptı. Sabah Isparta - Burdur'da deprem oldu
KRT satıldı eski patron veda etti. Kim bu yeni patron? Bütün personel yeni patronun içeri girmesini bekliyor
KRT satıldı eski patron veda etti. Kim bu yeni patron? Bütün personel yeni patronun içeri girmesini bekliyor
MasterChef All Star 148. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 148. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
'Fenerbahçe şu görüntüyü UEFA'ya gönderse' diyerek olacakları anlattı. Şansal Büyüka büyük rezaleti açıkladı
'Fenerbahçe şu görüntüyü UEFA'ya gönderse' diyerek olacakları anlattı. Şansal Büyüka büyük rezaleti açıkladı
MasterChef All Star’da kim elendi? 12 Ekim Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 12 Ekim Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
Anıtkabir’de her yer Erdoğan sloganı serbest andımız yasak öyle mi?
Anıtkabir’de her yer Erdoğan sloganı serbest andımız yasak öyle mi?
Son Haberler
Isparta'da bıçaklı kavga: 2 yaralı Gündem
Isparta'da bıçaklı kavga: 2 yaralı
Aydın’ı peş peşe şimşekler aydınlattı Gündem
Aydın’ı peş peşe şimşekler aydınlattı
Görkem ne demek? Görkem isminin anlamı nedir? Gündem
Görkem ne demek? Görkem isminin anlamı nedir?
Kasım indirimi sonrası Renault Megane fiyatları açıklandı OTOMOTİV
Kasım indirimi sonrası Renault Megane fiyatları açıklandı
Türkiye Kupası'nda 4. tur maçlarının programı belli oldu Spor
Türkiye Kupası'nda 4. tur maçlarının programı belli oldu
İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümeti kuruluyor Dünya
İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümeti kuruluyor
Aydın’da çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı Gündem
Aydın’da çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı