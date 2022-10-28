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Amasra'da maden faciasına ilişkin gözaltına alınan 24 şüphelinin işlemleri sürüyor

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca Amasra'da maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin haklarında gözaltı kararı verilen 25 şüpheliden aralarında Müessese Müdürü Cihat Özdemir'in de bulunduğu 24'ünün İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 11:21
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Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin gözaltına alınan 24 şüphelinin işlemleri sürüyor

Amasra'da maden faciasına ilişkin gözaltına alınan 24 şüphelinin işlemleri sürüyor
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Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesinde 14 Ekim'de meydana gelen maden kazasına ilişkin Amasra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan şüphelilerin İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınıyor.

Gözaltında olanlar arasında TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, müessese müdür yardımcıları, işletme müdürü, personel müdürü, işletme başmühendisi ile kartiye, iş güvenliği, sondaj ve aspiratör sorumlusu olarak görev yapan mühendisler yer alıyor.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde yeterli yer olmadığı için gece saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen 14 şüphelinin, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki 10 kişinin sorgusunun tamamlanmasının ardından ilçeye getirileceği belirtildi.

Öte yandan gözaltı kararı verilenler arasında bulunan vardiya çavuşu şüphelinin, İstanbul'da hastanede tedavi gören madenci kardeşine refakat ettiği öğrenildi.

Bartın'ın Amasra ilçesindeki TTK Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim Cuma günü saat 18.15 sıralarında meydana gelen patlamada 41 işçi hayatını kaybetmiş, 11 işçi yaralanmıştı.

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