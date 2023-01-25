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Amasra'daki maden faciasında TTK Genel Müdürü ve bakanlık yetkililerine soruşturma. 42 madenciye mezar olmuştu

Bartın'ın Amasra ilçesinde 42 madencinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili TTK Genel Müdürü Eroğlu ile Çalışma ve Enerji Bakanlığı yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldı.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 02:22
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Amasra'daki maden faciasında TTK Genel Müdürü ve bakanlık yetkililerine soruşturma

Amasra'daki maden faciasında TTK Genel Müdürü ve bakanlık yetkililerine soruşturma. 42 madenciye mezar olmuştu
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Bartın'ın Amasra ilçesinde yer alan Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait ocakta 42 madencinin hayatını kaybettiği grizu ve kömür tozu patlamasıyla ilgili TTK Genel Müdürü ve yöneticileri ile Çalışma Bakanlığı ve Enerji Bakanlığı denetçileri hakkında soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı.

DW Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre; 14 Ekim 2022'deki patlamayla ilgili 8'i tutuklu 23 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede TTK yetkilileri yer almıyordu. Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu ve TTK Genel Müdür Yardımcısı Ercan Gebeş ile birlikte 9 TTK ve bakanlık yetkilisinin hakkındaki soruşturmayı, patlamayla ilgili yürütülen soruşturmadan ayırmaya karar verdiği öğrenildi.

DOSYALARI AYRILMIŞ

TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, TTK Genel Müdür Yardımcısı Ercan Gebeş, İşletmeler Daire Başkanı Tevfik Baş, İş Güvenliği Daire Başkanı Ahmet Sarıalioğlu ve Çalışma Bakanlığı ile Enerji Bakanlığı denetçileri Murat Ayas, Sevin Vatansever, İrfan Güven, Cemal Tekin ve Dursun Arslan hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla yürütülen soruşturma, patlamayla ilgili dosyadan ayrıldı.

Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ayırdığı dosyada, 31 Ekim 2022 tarihli bilirkişi raporuna atıf yapılarak TTK Genel Müdürü Eroğlu ve diğer 8 yetkilinin kazanın temel sebebi olarak tespit edilen havalandırma, metan drenajı, teknik personel yetersizliği nedeniyle kusurlu oldukları belirtildi.

6 Ocak'ta verilen tefrik kararında, şüpheli sıfatıyla hakkında soruşturma izni istenen TTK yetkilileri 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanabilecek.

Madendeki patlamayla ilgili hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklardan 4'ü hakkında bin 80'er yıl, 4'ü tutuklu diğer 19 sanık hakkında ise 18'er yıla kadar hapis cezası istenmişti.

TTK GENEL MÜDÜRÜ'NÜN SİCİLİ KABARIK

Dosyası ayrılanlardan TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu'nun, maden patlamalarıyla ilgili sicili kabarık. Eroğlu, TTK Genel Müdürü olmadan önce, Zonguldak'taki Kozlu Müessesesi Müdürü olarak görev yapıyordu. 7 Ocak 2013'te Kozlu'daki maden ocağında yaşanan patlamada 8 madencinin hayatını kaybetmesiyle ilgili davada yargılanan Eroğlu, "taksirle ölüme neden olma" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

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