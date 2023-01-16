Amasra maden faciasında savcılık fezlekeyi tamamladı. 42 can göz göre göre yitirilmiş

Amasra Taşkömürü İşletmesi’nde 14 Ekim 2022 tarihinde yaşanan ve 42 madencinin hayatını kaybettiği maden faciasına yönelik soruşturma tamamlandı. Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; Cumhuriyet Savcısı Ozan Mert Alıcı tarafından soruşturmanın ardından hazırlanan fezleke, 42 canın kar hırsı ve ihmaller sonucunda göz göre göre yitirildiğini ortaya koydu.

Amasra Cumhuriyet Savcısı Ozan Mert Alıcı'nın imzasını taşıyan fezlekede, faciada sorumluluğu olduğu iddia edilen 23 şüphelinin cezalandırılması istendi.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen fezlekede, madenin genel müdürü Cihat Özdemir, işletme müdürü Selçuk Ekmekçi, iş güvenliği ve eğitim başmühendisi Volkan Soylu ve başmühendis Mehmet Tural ile ilgili, “Gerekli teknik alt yapı oluşturulmadan, yeterli yatırım yapılmadan ve iş güvenliği önlemlerinin alınmasını sağlamadan üretimin devam etmesine izin verdikleri” görüşü paylaşıldı. Özdemir, Ekmekçi, Soylu ve Tural’ın, “Olası kastla öldürme ve yaralama” suçundan yüzlerce yıl hapsi istendi. Diğer 19 sanığın ise “Bilinçli taksirle öldürme ve yaralama” suçundan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları gerektiği belirtildi.

FACİA GÖZ GÖRE GÖRE GELDİ

Toplam 23 kişinin şüpheli sıfatıyla yer aldığı fezlekenin müşteki listesinde ise 106 madenci yakını yer aldı. BirGün’ün ulaştığı fezleke, facianın göz göre göre yaşandığını bir kez daha gözler önüne serdi. Müştekilerden İbrahim Çeliktaş, patlamanın ocak nezaretçilerinin ihmal ve yönetimin gereğinden fazla üretim istemesinden kaynaklı olabileceğini düşündüğünü ifade etti. Ocağın patlamadan önce bakıma alınacağını belirten Çeliktaş, “Ancak sendika seçimleri nedeniyle bakım ertelendi. Ocakta bazen havalandırma sıkıntısı oluyordu. Sıkıntılar zamanında giderilseydi patlama olmayabilirdi” dedi.

Müşteki Korkmaz da benzer ifadeler kullandı. Kendilerine tadilat nedeniyle ocağın 30-40 gün kapatılacağının söylendiğini anlatan Korkmaz, “Bu tadilatların sendika seçimleri ve işçilerin toparlanamaması yüzünden ertelendiğini duydum” diye konuştu. Korkmaz, küçük kazalarda dahi zafiyet gösteren acil müdahale ekibinin yetersizliğinin facianın büyümesine yol açmış olabileceğini kaydetti.

PERSONEL YETERSİZDİ

Fezlekeye giren şüpheli ifadeleri de dikkati çekti. Madenin genel müdürü Cihat Özdemir, personel yetersizliğiyle ilgili TTK Genel Müdürlüğü’nden personel talebinde bulunduklarını söyledi. Özdemir, madendeki modernizasyon işleminin 2015 yılından bugüne kadar uzamasının nedenini ise “İhaleye çıkıldığı halde firmalar teklif vermedi, ihale süreci uzadı. Tedarikçi firmanın parça temininde gecikme yaşandı” şeklinde açıkladı.

Dosyada şüpheli konumunda olan Salih Atmaca’nın sözleri ise “Bu kadarı da olmaz” dedirtti. Yeterli derecede bilgi ve tecrübesi olmayan kişilerin işletmede işçi güvenliği ve idari yönden önem arz eden mevkilere getirildiğini savunan Atmaca, işletmede yöneticilik kişilerin yüksek mevkilere gelmek için kendi aralarında oluşan egolarını gördüğünü dile getirdi.

İşletme müdürü Selçuk Ekmekçi de ifadesinde, ocaktaki pervane arızasını facia sonrasında öğrendiğini iddia ederek Mehmet Tural ve Volkan Soylu isimli personelin, -350 ve -300 kotlarında bulunan pervanelerin havasının yeterli olduğunu kendisine ilettiğini bildirdi. Havalandırma sisteminin modernizasyonuyla ilgili, “Bütçe anlamında sıkıntılar yaşandığını” bildiğini anlatan Ekmekçi, tüm teftişlerde bu sorunun görüldüğünü ancak TTK Genel Müdürlüğü’nün sorunun giderilmesine yönelik yazılı taleplerinin karşılanmadığını öne sürdü.

PERSONEL TALEBİ KARŞILANMADI

İş güvenliğinden sorumlu başmühendis Volkan Soylu da personelin yetersiz olduğunu, “2021 yılının 11’inci ya da 12’nci ayında yazılı olarak personel talebinde bulunuldu. Ancak bugüne kadar taleplerimizle ilgili herhangi bir gelişme olmadı” ifadeleri ile anlattı. Başmühendis Mehmet Tural da ifadesi ile personel eksikliğinin giderilmesi yönündeki taleplerinin giderilmediği konusunda Soylu’yu destekledi.

GAZ İZLEME MERKEZİ BOŞ KALDI

Şüphelilerden Mehmet Özdemir de normalde iş sağlığı, güvenliği ve eğitim yönergesine göre iki kişi çalışmalarının gerektiğini ancak işletmede çalıştığı on yıl boyunca yaz aylarında tek olduğunu vurguladı. Tek çalıştığı zamanlarda ihtiyaçlarını gidermek için gaz izleme merkezinden ayrıldığı anlatan Özdemir, kısa süreli zamanlarda merkezin boş kaldığını, o sürede olabilecek sıkıntıları takip edecek kimsenin olmadığını sözlerine ekledi.

BİN 80’ER YILA KADAR HAPİS TALEP EDİLDİ

Hazırlanan fezlekede, tutuklu şüphelilerden Cihat Özdemir, Selçuk Ekmekçi, Volkan Soylu ve Mehmet Tural'ın ‘‘olası kastla öldürme’’ suçunu işledikleri gerekçesiyle 42 kez ayrı ayrı olmak üzere bin 50'şer yıla kadar, ‘‘olası kastla yaralama’’ suçunu işledikleri gerekçesiyle 10 kez ayrı ayrı olmak üzere 30'ar yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları gerektiği yazıldı.

Fezlekede adı geçen dördü tutuklu diğer 19 şüpheliyle ilgili de taksirle ölüme sebep olma suçundan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesi, ayrıca 19 şüphelinin taksirle yaralama suçundan üç yıla kadar cezalandırılması da savcının talepleri arasında sıralandı.

ÇHD: FEZLEKEDE EKSİKLİKLER VAR

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), Amasra maden faciasına ilişkin savcılığın düzenlediği fezlekede, “büyük eksiklik” olduğunu belirterek açıklama yayımladı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından fezleke içerisinde tarif edilen sorumluluk kapsamının TTK Genel Müdürlüğünü de içine alacak düzeyde olmasına karşın TTK Genel Müdürlüğü düzeyindeki sorumluların fezleke içerisine dahil edilmemesi büyük bir eksikliktir. Bilirkişi raporunda sorumlulukları tespit edilen TTK Genel Müdürü, TTK Genel Müdür Yardımcısı ile ÇSGB ve MAPEG denetçilerinin de Bartın cumhuriyet başsavcılığı tarafından hazırlanacak iddianameye şüpheli sıfatı ile dahil edilmesi bir zorunluluktur.”