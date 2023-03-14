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Deprem sonrası başvurular arttı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde GSM hatlarında yaşanan sorunlar amatör telsizciliğin önemini tekrar gündeme getirdi.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 18:18
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Amatör telsizci başvuruları depremden sonra arttı

Deprem sonrası başvurular arttı
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(AA)- Türkiye'de "Amatör Telsizcilik Belgesi" veren Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde de depremlerin ardından sertifika başvurularında yoğunluk yaşanıyor.

Telsiz İşletme Müdürü Özkaya, yaptığı açıklamada, 5809 sayılı Kanun kapsamında amatör telsizcilere "Amatör Telsizcilik Belgesi" verdiklerini söyledi.

Belge almak isteyenlerin önce Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden başvuru yapmasını gerektiğini belirten Özkaya, başvuru onaylandıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu kişilerin çevrim içi sınava alındığını aktardı.

Özkaya, sınavda başarılı olanların puan düzeyine göre A, B ve C sınıfı belge almaya hak kazandığını dile getirerek, "Bundan sonra Amatör Telsizcilik Belgesi almak için kuruluşumuza yine başvuracaklar. Kendi istedikleri çağrı işaretlerini ücretini ödedikten sonra seçebilirler. 10 yıl süreli belge ikamet adreslerine gönderilir." dedi.

KESİNTİSİZ HABERLEŞME İMKANI

Sınava girebilecek fiziki imkanı olmayan engellilerin ise evlerinde sınava girdiklerini anlatan Özkaya, 12 yaşından büyük herkesin amatör telsiz kullanabileceği bilgisini verdi.

Özkaya, amatör telsizcilerin özellikle deprem, sel gibi felaket olaylarında çok büyük görev aldıklarını vurgulayarak, "Çünkü herhangi bir iletişim kesintisinde kendi aralarında kurdukları rölelerle veya frekanslarla tamamen internet ve diğer altyapılardan bağımsız bir sistem olması nedeniyle kesintisiz haberleşme sağlayabilirler." diye konuştu.

BİNİN ÜZERİNDE BAŞVURU

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle amatör telsizciliğe ilginin artığına işaret eden Özkaya, "Kuruluşumuzda çağrı işareti tahsis ettiğimiz yaklaşık 32 bin amatör telsizcimiz var.

6 Şubat'taki üzücü deprem felaketinden sonra Amatör Telsizcilik Belgesi için yoğun başvuru almaktayız. 1000'nin üzerinde başvuru aldık ve hala da başvurular devam ediyor. Bunların da sertifika işlemlerini, sınavdan başarılı olmaları halinde yapacağız." ifadelerini kullandı.

Özkaya, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün amatör telsizciliği desteklediğini dile getirerek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 30 Ağustos Zafer Bayramı gibi özel günlerde, amatör telsizcilerin düzenlediği etkinliklere izin verdiklerini ve tarihi deniz fenerlerini kullandırdıklarını kaydetti.

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