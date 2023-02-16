16 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kahramanmaraş’taki deprem, polis telsizine böyle yansıdı

Kahramanmaraş’taki deprem, polis telsizine böyle yansıdı

Kahramanmaraş’ta depremde yıkılan binalarla ilgili polis telsizinden yapılan anonslar yaşanan felaketin büyüklüğünü gösterdi. Telsizde, 'AVM civarındaki tüm binalar yıkılmış durumda', 'Merkez, bina altında çok sayıda şahıs var' şeklinde anonslar yer aldı.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 19:51
Takip Et

Kahramanmaraş’taki deprem, polis telsizine böyle yansıdı

Kahramanmaraş’taki deprem, polis telsizine böyle yansıdı
+
Aa
-

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, depremin ardından yıkılan binalarla ilgili polis merkezi ile yaptıkları telsiz anonslarının ses kayıtları, felaketin boyutunu yansıttı.

Polis memurlarıyla emniyet müdürlüğü polis merkezi arasında geçen anonslar şöyle:

Polis merkezi: Tamam istasyonlarımız sakin olalım, çevre ana güzergahları kontrol edelim ivedi tamam.

Polis memuru: Efendim Gazi Paşa Mahallesi'ndeki bina çöktü.

Polis memuru: Merkez, hal içerisinde patlamalar oluyor.

Polis merkezi: Tamam, istasyonlarımız lütfen teker teker söyleyelim.

Polis memuru: Gazipaşa Mahallesi'ndeki bina çöktü.

'MERKEZ, BİNA ALTINDA ÇOK SAYIDA ŞAHIS VAR'

Polis memuru: Beyazıtlı Mahallesi'nde çok sayıda bina yıkık durumda.

Polis memuru: Trabzon Caddesi Şelale Kavşağı'nda çok sayıda bina çöktü efendim.

Polis memuru: Merkez, bina altında çok sayıda şahıs var.

Polis merkezi: Tamam istasyonlar, ekiplerimiz bölgemizde sakin olalım, duyarlı olalım, yollarımızı açık tutalım. Malum bu konulardan haberleri var. Artçılar da devam ediyor halen.

Polis memuru: Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki Kervan binası komple çökmüş durumda tamam.

Polis memuru: Merkez, Global mağazasından belediye binasına kadar tüm binalar, Piazza AVM civarındaki tüm binalar yıkılmış durumda.

Polis merkezi: İstasyonlar, emniyette de durumlar iyi değil, artçılar devam ediyor.

Polis memuru: Merkez, Ebrar Sitesi çöktü efendim. Merkez, ayrıca enkaz altında insanlar var buraya da ekip gönderirseniz.

Polis ekibi: Tamam, efendim çıkardık yaralıyı.

Polis memuru: Merkez, Malik Ejder Caddesi'nde çok sayıda bina yıkılmış durumda efendim.

Polis merkezi: Tamam istasyonlar, biz de muhabereyi dışarıdan takip ediyoruz binayı terk ettik tamam.

Polis ekibi: Şazibey Mahallesi hal içerisinde dükkanlar yanıyor, patlamalar oluyor efendim.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Merkez Bankası 30 milyar TL deprem bağışını nasıl karşılayacak? Ekonomistler açıkladı: Bildiğiniz fıkraları unutun
1
﻿Merkez Bankası 30 milyar TL deprem bağışını nasıl karşılayacak? Ekonomistler açıkladı: Bildiğiniz fıkraları unutun
﻿Merkez Bankası 30 milyar TL deprem bağışını nasıl karşılayacak? Ekonomistler açıkladı: Bildiğiniz fıkraları unutun
﻿İnsanlar enkaz altındayken spikerlerin makyajları tepki çekti. Çağla Şıkel'in de makyajı tepki aldı
2
﻿İnsanlar enkaz altındayken spikerlerin makyajları tepki çekti. Çağla Şıkel'in de makyajı tepki aldı
﻿İnsanlar enkaz altındayken spikerlerin makyajları tepki çekti. Çağla Şıkel'in de makyajı tepki aldı
﻿CNN Türk Cem Seymen'den istifasını istedi. Hükümeti eleştiren deprem twitleri atmıştı
3
﻿CNN Türk Cem Seymen'den istifasını istedi. Hükümeti eleştiren deprem twitleri atmıştı
﻿CNN Türk Cem Seymen'den istifasını istedi. Hükümeti eleştiren deprem twitleri atmıştı
﻿50 milyar TL bağışlayan galericiyle ilgili gerçek ortaya çıktı
4
﻿50 milyar TL bağışlayan galericiyle ilgili gerçek ortaya çıktı
﻿50 milyar TL bağışlayan galericiyle ilgili gerçek ortaya çıktı
﻿Yapılan bağışların vergiden düşeceğinin açıklanmasının ardından Haluk Levent’in bu sözleri yeniden gündeme geldi: Vergiden düşülecek yardım istemiyoruz
5
﻿Yapılan bağışların vergiden düşeceğinin açıklanmasının ardından Haluk Levent’in bu sözleri yeniden gündeme geldi: Vergiden düşülecek yardım istemiyoruz
﻿Yapılan bağışların vergiden düşeceğinin açıklanmasının ardından Haluk Levent’in bu sözleri yeniden gündeme geldi: Vergiden düşülecek yardım istemiyoruz
﻿Haluk Levent randevu verdi: Önemli bir açıklama yapacağım
6
﻿Haluk Levent randevu verdi: Önemli bir açıklama yapacağım
﻿Haluk Levent randevu verdi: Önemli bir açıklama yapacağım
﻿Depremin 10. gününde başlatılan bağış kampanyasında kamu kuruluşları kamunun paralarını bağışlıyor
7
﻿Depremin 10. gününde başlatılan bağış kampanyasında kamu kuruluşları kamunun paralarını bağışlıyor
﻿Depremin 10. gününde başlatılan bağış kampanyasında kamu kuruluşları kamunun paralarını bağışlıyor
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan Aleyna'nın teyzesiyle görüştü
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan Aleyna'nın teyzesiyle görüştü
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan Aleyna'nın teyzesiyle görüştü
﻿Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: Yunanistan Türkiye'nin içinde bulunduğu zor süreçte yanında olmaya kararlıdır
﻿Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: Yunanistan Türkiye'nin içinde bulunduğu zor süreçte yanında olmaya kararlıdır
﻿Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: Yunanistan Türkiye'nin içinde bulunduğu zor süreçte yanında olmaya kararlıdır
﻿Dört büyüklerin başkanlarından birlik mesajı
﻿Dört büyüklerin başkanlarından birlik mesajı
﻿Dört büyüklerin başkanlarından birlik mesajı
﻿Rusya ve Ukrayna arasında esir değişimi yapıldı
﻿Rusya ve Ukrayna arasında esir değişimi yapıldı
﻿Rusya ve Ukrayna arasında esir değişimi yapıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.