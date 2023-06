Amazon Prime Gaming Temmuz 2023’te 600 TL değerinde 8 oyun hediye ediyor

Amazon Prime üyeleri, bu ay 600 TL değerindeki oyunlara ve Diablo IV, Pokémon GO, Call of Duty: Modern Warfare 2 , Warzone 2.0 ve Overwatch 2 için oyun içi ödüllere erişebilecek. İşte Prime Gaming'in Temmuz ayı listesindeki oyunlar.

Prime Gaming Temmuz 2023 oyunları

Amazon Prime Gaming, Temmuz ayında da oyun severleri sevindirecek. Bu ay Prime Gaming kütüphanesine Prey, Baldur’s Gate II: Enhanced Edition, Star Wars: The Force Unleashed gibi 8 farklı oyun ekleniyor. Bu oyunların toplam piyasa değeri ise 600 TL. Ayrıca Prime Gaming üyeleri, popüler oyunlar olan Diablo IV, Pokémon GO, Call of Duty: Modern Warfare 2 , Warzone 2.0 ve Overwatch 2 için de çeşitli oyun içi hediyeler kazanabilecek.

Temmuz ayında Prime Gaming'e katılacak oyunlar

Şu anda erişilebilir

Prey: Oyuncular, Talos I adlı bir uzay istasyonunda insanlığın geleceğini belirleyecek bir deneye katılıyor. Uzaylı tehdidine karşı zekâ, silah ve yetenek kullanarak hayatta kalmaya çalışıyor ve Talos I'in sırlarını ortaya çıkarıyor.

Baldur’s Gate II: Enhanced Edition: Bu klasik RPG oyununu yeniden yaşayın! Bir grup kahramanla birlikte fantastik bir maceraya atılın ve her kararın önemli olduğu bu hikaye odaklı oyunda efsanevi bir destanı tamamlayın.

6 Temmuz'da erişilebilir olacak

Cook, Serve, Delicious! 3?!: Bu popüler serinin son oyununda oyuncular bir yemek kamyonu işletiyor ve savaş sonrası Amerika'da yüzlerce lezzetli yemek pişiriyor.

Shovel Knight: Showdown: Çok oyunculu bir platform oyunu olan Shovel Knight: Showdown'da, dört kişiye kadar arkadaşınızla sevilen karakterlerden birini seçip, çeşitli mekanlarda ve öğelerle dolu bir savaş dünyasında mücadele edin. Her hamlenizde ustalık gerektiren bu oyun, 10 Temmuz'da sizlerle.

Star Wars: The Force Unleashed: Star Wars evreninin yeni bir hikayesine tanık olun. Darth Vader'ın gizli çırağı Galen, yani Starkiller, Force'un karanlık tarafını keşfederken, Luke Skywalker'ın da yer aldığı olaylara dahil oluyor. Karanlık ve aydınlık arasında seçim yapmanız gereken bu oyun, 13 Temmuz'da başlıyor.

Tower of Shirin: Hayvanlarla ve insanlarla dolu bir vaha şehrinde geçen bu aile dostu macera oyununda, gizli bir komplonun peşine düşün. Tower of Shirin'de, bulmacaları çözün, karakterlerle tanışın ve şehri kurtarın. Bu renkli oyun, 20 Temmuz'da sizleri bekliyor.



Wytchwood: Gotik masalların ve fablların canlandığı bu el işi macera oyununda, sihirli bir cadıyı yönetin. Wytchwood'da, sihirli malzemeler toplayın, büyüler yapın ve fantastik bir maceraya atılın. Bu büyüleyici oyun, 27 Temmuz'da çıkıyor.

Lunar Axe: Bir deprem sonucu terk edilmiş bir evde sıkışan oyuncuların, şehir yıkılmadan önce kaçması ve depremin nedenini bulması gerekiyor. Lunar Axe'de, gerilim dolu bir hayatta kalma oyunu sizi bekliyor. Bu korku dolu oyun, yakında çıkacak.